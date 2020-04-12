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Мир после пандемии. Если хочешь рассмешить Бога...

12 апреля 2020, 13:35  •  185 • Аналитика

Довольно долго я не реагировал на многочисленные просьбы читателей «ВО» рассказать о своём видении развития пандемии коронавируса, о том, что будет после. Тема действительно животрепещущая, интересующая большинство людей. Интерес этот отчасти подогревается СМИ. Но, как бы то ни было, вопрос действительно важен для большинства людей.


Самое страшное для человека — неизвестность. Именно неизвестность, непредсказуемость болезни, её совершенно различное течение у разных людей и есть то, что пугает. Мы привыкли к тому, что современная медицина может дать ответ на большинство вопросов, касающихся наших болезней. Мы привыкли ощущать себя чуточку богами.



Нет ничего глупее, чем делать далеко идущие прогнозы. Особенно в том, в чем не могут разобраться специалисты самого высокого уровня. «Хочешь рассмешить Бога, скажи ему о своих планах». Это выражение придумано давно и достаточно точно отражает вероятность любых прогнозов. Но краткосрочные прогнозы существуют. И вероятность правильности таких прогнозов достаточно высока.

Отвечу сразу на главный вопрос. Человечество победит этот коварный коронавирус. И победит достаточно быстро. Произойдет это ещё в этом году. Те, кому суждено умереть, умрут. Остальные быстро забудут о вирусе, как мы забыли о множестве других болезней, которые ежегодно уносят десятки, а то и сотни тысяч человеческих жизней.

Карантин, который сейчас так пугает нас, который уже реально вызывает психические заболевания, немотивированную агрессию, чувство одиночества и прочие негативные явления, снимут через месяц-полтора. Не потому, что эти мероприятия принесут реальную пользу, помогут ликвидировать полностью угрозу.

Просто специалисты уже подсчитали, сколько времени понадобится человечеству на полное излечение от болезни с помощью карантина. Число ошеломляющее: 200 недель! Почти 4 года! Никакая, даже самая богатая, страна экономически неспособна выдержать карантин на такой срок. Экономика просто исчезнет. А население страны вымрет по совершенно другим причинам.

Однако победа над COVID-19 для нас окажется всего лишь победой в одном сражении. Война с вирусами будет продолжаться. Появятся номера 20, 21, 22 и так далее. Это ответ природы на наши действия. Я уже упоминал выше о том, что мы сегодня возомнили себя богами. Мы вторгаемся в сферы, которые не очень понимаем.

Тридцать лет назад я выходил с дочками-близнецами на улицу, и это было событием для многих. Действительно, увидеть тогда двойню было большой редкостью. Сегодня же, прогуливаясь в любом парке большого города, вы обязательно встретите мам, которые везут или гуляют с двойнями. ЭКО. Подари счастье материнства женщине. Благородно? Благородно! А что мы знаем об ЭКО? О последствиях этой процедуры?

Мы боремся за увеличение продолжительности жизни. Завидуем странам, средняя продолжительность жизни в которых перевалила за 80 лет. А какими методами мы этого добиваемся? Посмотрите сегодня на человека после 50 и 60. Много вы видели в этом возрасте здоровых людей? В подавляющем большинстве это постоянные посетители ближайших аптек. Люди, которые самостоятельно уже не могут бороться с болезнями.

Продолжительность жизни стала для большинства приоритетом. При этом мы стыдливо умалчиваем о совсем другой задаче, которая когда-то ставилась перед медициной. Речь шла не о продолжительности жизни как таковой, а о качестве жизни. О том, чтобы человек продолжал не просто жить, а жил полноценной жизнью. Во всех смыслах этого слова.

Точно так же дело обстоит и с родовспоможением. Сегодня медицина научилась выхаживать младенцев, за жизнь которых ещё лет 30-40 назад никто бы и не стал бороться. Несколько лет назад я побывал в одной московской больнице, где как раз занимаются такими детьми. После того как я увидел улыбающееся личико человечка, который помещался на предплечье медсестры, я готов был всех врачей на руках носить за такую работу.

Но отбросим эмоции. Что мы получаем в перспективе? Человечек станет человеком, родителем, и все его болячки, которые проявились при рождении, передадутся по наследству. Потом пойдут дальше. Механизм естественного отбора нарушен. Мы отправляем в будущее мину замедленного действия. Причем такую, о которой не будет знать никто. Этакий эгоизм предков. Пусть потомки решают эту проблему.

Мы всего лишь часть природы. Не венец творения, не вершина эволюции и даже не идеал живого. Просто одно из звеньев жизни. Не более того. Все в этом мире взаимосвязано. Как в любом механизме, изменение любой детали влечет либо поломку всей системы, либо поломку самой детали. Природа выбрала второй путь. Деталь, то есть человека, будут приводить в порядок с помощью природных методов.



Не случайно коронавирус убивает чаще всего именно тех, кто наиболее слаб. Не случайно в зоне риска старики, хронические больные и ослабленные болезнями люди. Не случайно молодежь, в подавляющем большинстве, просто не замечает болезни.

Природа всегда использовала подобные механизмы, чтобы проредить человеческую популяцию. Механизм жестокий, аморальный, убивающий. И наша задача сделать так, чтобы результат его действия был как можно больше нейтрализован силой нашего разума.

Если же мы пустим дело на самотек, оставим вирус один на один с человеком, потери человечество в этой войне будут исчисляться миллионами, а, возможно, и миллиардами жизней. Человечество против естественного отбора. Точнее, так: человечность против смерти…
Александр Ставер

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