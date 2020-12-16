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Мир после COVID-19: Грядёт переход к "постчеловеческому" состоянию и корпоративному капитализму
16 декабря 2020, 09:10 • 24 • Политика
COVID-19 ещё сильнее подтолкнёт мир к "постчеловеческому" состоянию и новому корпоративному капитализму, считает культуролог и социальный философ Славой Жижек. "Я нисколько не преувеличиваю. Грядёт новая эра", - предупредил он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё дальше подтолкнёт человечество к так называемому "постчеловеческому" состоянию. Такое мнение высказал известный словенский культуролог и социальный философ Славой Жижек.
Под "постчеловеческим состоянием" он подразумевает нахождение под постоянным цифровым контролем. Он не исключает, что всё может дойти до прямого подключения мозга к компьютеру.
Он отметил, что сейчас миллионы людей находятся в стадии отрицания. Они считают, что можно продолжить жизнь как обычно, пока учёные работают над вакциной. По их мнению, здравоохранение имеет приоритет над экономикой.
Но на самом деле всё обстоит совершенно по-другому. Большинство денег тратится на поддержку крупных компаний, указывает эксперт.
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