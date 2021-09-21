Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шутка дня: И суток не прошло после выборов - русские придумали анекдот
Не та страна, не тот народ: Оскорбившему Россию Дмитрию Глуховскому ответил Ольш...
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
Главная / Политика

Мир переживает сильнейший кризис - генсек ООН

21 сентября 2021, 19:50  •  101 • Политика
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Лидеров государств призвали "пробудиться"
Мир находится на самой грани пропасти – такие опасные времена планета еще никогда не переживала, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, выступая перед мировым сообществом на 76-й сессии Генассамблеи.
Генеральный секретарь заявил, что тем самым решил объявить тревогу, призвав всех "пробудиться". Мировое сообщесто движется в неверном направлении и находится в крайне раздробленном состоянии, считает Гуттереш.
По словам генсека Организации объединенных наций, мир пережил "каскад кризисов" в виде коронавирусной эпидемии, климатических проблем, политического кризиса в Афганистане и Африке. При этом между развитыми и неразвитыми государствами находится пропасть в виде сильнейшего неравенства. Ни о какой солидарности, добавил Гуттереш, нет и речи. 
С одной стороны, указал он, фармакологический сектор в рекордно короткие сроки разрабатывает вакцину, утверждая человеческий гений в науке и изобретательности. С другой же стороны, этот триумф блекнет ввиду отсутствия политической воли, эгоизма и недоверия. Последствия выливаются в профицитах у одних стран с пустыми полками в других.
Обеспеченный мир, указал Гуттереш, в своей основе прошел вакцинацацию. А более 90% жителей Африки еще находятся в ожидании возможности первой дозы. 
Как отмечает источник, 21 сентября в штаб-квартире ООН начинается неделя сессии Генассамблеи, которая продлится до 27 числа. 
Ранее Гуттериш заявил, что человек оказал негативное влияние на атмосферу, Мировой океан и сушу. Этим, на его взгляд, и объясняется глобальное потепление, которое ощущается все сильнее последние годы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





101
Источник
Похожие новости
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "Пора"
21 сентября 2021, 00:35
Русский танк с ИИ удивил японцев: "В России думают о жизнях своих солдат" – читатели Tokyo Shimbun
21 сентября 2021, 07:55
Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2021, 00:35
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
21 сентября 2021, 07:55
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
21 сентября 2021, 07:55
Военкор предложил радикальный ответ на отказ Турции признать выборы в Крыму: "По...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
18 сентября 2021, 00:10
Депутат, увильнувший от вопроса о Крыме, устроил дебош на участке
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
18 сентября 2021, 19:25
Радикалы из «Азова» подорвали украинских пограничников, мешавших вывозить оружие из Донбасса
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.