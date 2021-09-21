Мир переживает сильнейший кризис - генсек ООН

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Лидеров государств призвали "пробудиться"

Мир находится на самой грани пропасти – такие опасные времена планета еще никогда не переживала, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, выступая перед мировым сообществом на 76-й сессии Генассамблеи.

Генеральный секретарь заявил, что тем самым решил объявить тревогу, призвав всех "пробудиться". Мировое сообщесто движется в неверном направлении и находится в крайне раздробленном состоянии, считает Гуттереш.

По словам генсека Организации объединенных наций, мир пережил "каскад кризисов" в виде коронавирусной эпидемии, климатических проблем, политического кризиса в Афганистане и Африке. При этом между развитыми и неразвитыми государствами находится пропасть в виде сильнейшего неравенства. Ни о какой солидарности, добавил Гуттереш, нет и речи.

С одной стороны, указал он, фармакологический сектор в рекордно короткие сроки разрабатывает вакцину, утверждая человеческий гений в науке и изобретательности. С другой же стороны, этот триумф блекнет ввиду отсутствия политической воли, эгоизма и недоверия. Последствия выливаются в профицитах у одних стран с пустыми полками в других.

Обеспеченный мир, указал Гуттереш, в своей основе прошел вакцинацацию. А более 90% жителей Африки еще находятся в ожидании возможности первой дозы.

Как отмечает источник, 21 сентября в штаб-квартире ООН начинается неделя сессии Генассамблеи, которая продлится до 27 числа.

Ранее Гуттериш заявил, что человек оказал негативное влияние на атмосферу, Мировой океан и сушу. Этим, на его взгляд, и объясняется глобальное потепление, которое ощущается все сильнее последние годы.