Мир перед угрозой «джихад-туризма» • 35 • Аналитика







«Несмотря на своё военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры», — отмечается в обращении президента России к участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев.





Начавшуюся миграцию «халифатчиков» и других джихадистов из Сирии в Европу, Африку и Азию заместитель министра обороны Александр Фомин, выступивший на конференции, назвал «джихад-туризмом».







«После разгрома так называемого «Исламского государства» члены бандформирований из Сирии перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, «джихад-туристы» возвращаются в Азию и Европу», — приводит слова генерала РИА «Новости».



Собственно, процесс исхода «халифатчиков» с Ближнего Востока начался не сегодня. По мере того, как под ударами ВС России, САА и союзников Дамаска территория, подконтрольная террористам, неуклонно сокращается, часть ее населения вынуждена искать себе новое пристанище.



«Исламское государство» и вправду представляло подобие государственного образования, имеющего, помимо террористических банд, выполнявших роль «вооруженных сил» и «полиции», территориальные администрации и некое подобие экономики.



В инфраструктуре ИГ было задействовано значительное число гражданских людей, многие из которых по-настоящему лояльны к этой структуре и разделяют идеи «джихадистов».



Причем часть из них, в том числе и женщины с детьми, приехали на территорию, захваченную террористами, из-за рубежа, чтобы строить «халифат».



Сегодня им приходится уходить с освобождаемых земель, поскольку даже местные «халифатчики» не слишком рассчитывают на благосклонность земляков, потерявших своих близких, свои дома и имущество, благодаря «джихаду».



Турецкие и арабские СМИ еще год назад сообщали о начавшемся массовом исходе боевиков и сторонников террористических организаций, отмечая что основной поток «граждан халифата», направляется на южные границы Турции.



Стремясь пробраться в свои и чужие страны, они сотнями пытаются пересечь турецкие рубежи.



«По словам местных источников, теперь, после того как они пересекли границу, террористы разместились в нескольких городах и деревнях, располагающихся на юге Турции», — передает арабское агентство AMN.



Жители рассказывают, что в приграничных районах уже вовсю действует группировка контрабандистов-посредников, которые проводят через границу боевиков и членов их семей. Примечательно, что такса различна в зависимости от гражданства, тех, кто стремится попасть на турецкую территорию.



Так, например, «халифатчикам» из Саудовской Аравии безопасное пересечение границы обходится в 2000 долларов США за каждого. Впрочем, если учесть, что периодически турецкие пограничники открывают по нарушителям огонь, и погибшие уже исчисляются десятками, такая цена не кажется слишком уж заоблачной.



Местные жители турецкого приграничья говорят о том, что на юге Турции уже возникли мини-анклавы «транзитников» из Сирии и Ирака.



На первый взгляд, подобная ситуация создает серьезные угрозы для национальной безопасности Турции, и можно предположить, что Анкара не будет терпеть подобных тенденций.



В этом вопросе есть одно «но». Турция остро нуждается в «пушечном мясе» для своих оккупационных сил на Севере Сирии. В отряды турецких прокси, так называемую «Свободную сирийскую армию», охотно набирают террористов из разных группировок, в том числе из ИГ, не обращая внимание на их гражданство. В протурецких бандах, действующих в Африне, отмечены граждане РФ, среднеазиатских республик и даже Китая. США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии



Впрочем, вне зависимости от турецких планов в Северной Сирии остро стоит вопрос о фильтрационных лагерях, которые могли бы отсеять террористов, и лиц, виновных в военных и иных преступлениях от обычных беженцев.



В противном случае вся эта людская масса, которую турки удерживать не станут, ринется в Европу, в страны СНГ, в Африку.



Сама Турция не в состоянии осуществить столь масштабную задачу — необходима консолидация на международном уровне. Причем речь идет не только об участии в финансировании лагерей для беженцев.



Нынешний контингент так или иначе связан с террористическими организациями, и, следовательно, необходима его фильтрация, которая предполагает помимо всего прочего тесное взаимодействие спецслужб, обмен оперативной информацией.



Однако, как мы видим, страны ЕС вовсе не намерены сотрудничать в этом вопросе с Анкарой, а также с компетентными службами России, Ирана, Сирии и Ирака, которые могут располагать важной информацией по конкретным персонажам.



Более того, некоторые страны Евросоюза не хотят даже финансировать сделку с Турцией по беженцам. Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия потребовали, чтобы второй транш для Турции, размер которого составляет 3 миллиарда евро, должен быть выплачен из бюджета Евросоюза, а не странами ЕС. Как сообщается, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против такого решения, но вопрос пока остается открытым.



Напомним, что первый транш в размере трех миллиардов евро, предоставленный Турции, на одну треть был оплачен из бюджета Евросоюза, и на две трети взносами стран ЕС. Доля каждой страны была определена исходя из ее ВВП. Германия сделала самый большой взнос в размере 500 миллионов евро. «Новичок», да не тот



Представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии в июне 2017 года потребовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам, напоминает DW.



И сегодня, спустя год, туркам ставят в вину, что из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты.



Кроме того, страны ЕС жалуются на непрозрачность финансирования сделки. Примечательно, что и Анкара неоднократно обвиняло ЕС в недобросовестности в данном вопросе.



Так, в марте 2017 года министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции, поскольку страны Европейского союза своих обязательств не сдержали, не обеспечив визовой либерализации для турецких граждан. Чуть раньше глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявлял о возможности аннулирования соглашения с Евросоюзом по мигрантам.



То есть можно не сомневаться, что в случае любой заминки в выполнении сделки сотни, если не тысячи, боевиков ИГ и других аналогичных структур окажутся на улицах городов ЕС.



Но это как бы забота европейцев. Для нас гораздо важнее, чтобы «джихад-туристы» с паспортами России и государств СНГ не вернулись бы в наши страны (или вернулись в качестве подследственных и арестованных).



Россия необходимо достичь с Турцией такого уровня взаимопонимания и взаимодействия, чтобы правоохранительные органы нашей страны, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана могли бы выявить и локализовать разбегающихся «джихад-туристов» еще на территории этого государства.



Косвенным подтверждением этого взаимодействия стала благодарность Турции за предоставленную информацию, позволившую предотвратить теракт, высказанная директором ФСБ России Александром Бортниковым на Московской конференции по международной безопасности.



Также можно не сомневаться, что вопросы сотрудничества в данном вопросе были подняты во время недавнего визита в Турцию Владимира Путина. Президент России Владимир Путин констатировал, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), несмотря на понесенный ею тяжкий урон, ещё способна на атаки в разных регионах мира.«Несмотря на своё военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры», — отмечается в обращении президента России к участникам Московской конференции по международной безопасности, которое зачитал секретарь Совбеза Николай Патрушев.Начавшуюся миграцию «халифатчиков» и других джихадистов из Сирии в Европу, Африку и Азию заместитель министра обороны Александр Фомин, выступивший на конференции, назвал «джихад-туризмом».«После разгрома так называемого «Исламского государства» члены бандформирований из Сирии перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, «джихад-туристы» возвращаются в Азию и Европу», — приводит слова генерала РИА «Новости».Собственно, процесс исхода «халифатчиков» с Ближнего Востока начался не сегодня. По мере того, как под ударами ВС России, САА и союзников Дамаска территория, подконтрольная террористам, неуклонно сокращается, часть ее населения вынуждена искать себе новое пристанище.«Исламское государство» и вправду представляло подобие государственного образования, имеющего, помимо террористических банд, выполнявших роль «вооруженных сил» и «полиции», территориальные администрации и некое подобие экономики.В инфраструктуре ИГ было задействовано значительное число гражданских людей, многие из которых по-настоящему лояльны к этой структуре и разделяют идеи «джихадистов».Причем часть из них, в том числе и женщины с детьми, приехали на территорию, захваченную террористами, из-за рубежа, чтобы строить «халифат».Сегодня им приходится уходить с освобождаемых земель, поскольку даже местные «халифатчики» не слишком рассчитывают на благосклонность земляков, потерявших своих близких, свои дома и имущество, благодаря «джихаду».Турецкие и арабские СМИ еще год назад сообщали о начавшемся массовом исходе боевиков и сторонников террористических организаций, отмечая что основной поток «граждан халифата», направляется на южные границы Турции.Стремясь пробраться в свои и чужие страны, они сотнями пытаются пересечь турецкие рубежи.«По словам местных источников, теперь, после того как они пересекли границу, террористы разместились в нескольких городах и деревнях, располагающихся на юге Турции», — передает арабское агентство AMN.Жители рассказывают, что в приграничных районах уже вовсю действует группировка контрабандистов-посредников, которые проводят через границу боевиков и членов их семей. Примечательно, что такса различна в зависимости от гражданства, тех, кто стремится попасть на турецкую территорию.Так, например, «халифатчикам» из Саудовской Аравии безопасное пересечение границы обходится в 2000 долларов США за каждого. Впрочем, если учесть, что периодически турецкие пограничники открывают по нарушителям огонь, и погибшие уже исчисляются десятками, такая цена не кажется слишком уж заоблачной.Местные жители турецкого приграничья говорят о том, что на юге Турции уже возникли мини-анклавы «транзитников» из Сирии и Ирака.На первый взгляд, подобная ситуация создает серьезные угрозы для национальной безопасности Турции, и можно предположить, что Анкара не будет терпеть подобных тенденций.В этом вопросе есть одно «но». Турция остро нуждается в «пушечном мясе» для своих оккупационных сил на Севере Сирии. В отряды турецких прокси, так называемую «Свободную сирийскую армию», охотно набирают террористов из разных группировок, в том числе из ИГ, не обращая внимание на их гражданство. В протурецких бандах, действующих в Африне, отмечены граждане РФ, среднеазиатских республик и даже Китая.Впрочем, вне зависимости от турецких планов в Северной Сирии остро стоит вопрос о фильтрационных лагерях, которые могли бы отсеять террористов, и лиц, виновных в военных и иных преступлениях от обычных беженцев.В противном случае вся эта людская масса, которую турки удерживать не станут, ринется в Европу, в страны СНГ, в Африку.Сама Турция не в состоянии осуществить столь масштабную задачу — необходима консолидация на международном уровне. Причем речь идет не только об участии в финансировании лагерей для беженцев.Нынешний контингент так или иначе связан с террористическими организациями, и, следовательно, необходима его фильтрация, которая предполагает помимо всего прочего тесное взаимодействие спецслужб, обмен оперативной информацией.Однако, как мы видим, страны ЕС вовсе не намерены сотрудничать в этом вопросе с Анкарой, а также с компетентными службами России, Ирана, Сирии и Ирака, которые могут располагать важной информацией по конкретным персонажам.Более того, некоторые страны Евросоюза не хотят даже финансировать сделку с Турцией по беженцам. Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что Германия, Франция, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия потребовали, чтобы второй транш для Турции, размер которого составляет 3 миллиарда евро, должен быть выплачен из бюджета Евросоюза, а не странами ЕС. Как сообщается, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против такого решения, но вопрос пока остается открытым.Напомним, что первый транш в размере трех миллиардов евро, предоставленный Турции, на одну треть был оплачен из бюджета Евросоюза, и на две трети взносами стран ЕС. Доля каждой страны была определена исходя из ее ВВП. Германия сделала самый большой взнос в размере 500 миллионов евро.Представитель правительства ФРГ на закрытом заседании Еврокомиссии в июне 2017 года потребовал, чтобы ЕС предоставил Турции второй транш только после того, как Анкара реализует все проекты, оговоренные с ней в соглашении по беженцам, напоминает DW.И сегодня, спустя год, туркам ставят в вину, что из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты.Кроме того, страны ЕС жалуются на непрозрачность финансирования сделки. Примечательно, что и Анкара неоднократно обвиняло ЕС в недобросовестности в данном вопросе.Так, в марте 2017 года министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по миграции, поскольку страны Европейского союза своих обязательств не сдержали, не обеспечив визовой либерализации для турецких граждан. Чуть раньше глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявлял о возможности аннулирования соглашения с Евросоюзом по мигрантам.То есть можно не сомневаться, что в случае любой заминки в выполнении сделки сотни, если не тысячи, боевиков ИГ и других аналогичных структур окажутся на улицах городов ЕС.Но это как бы забота европейцев. Для нас гораздо важнее, чтобы «джихад-туристы» с паспортами России и государств СНГ не вернулись бы в наши страны (или вернулись в качестве подследственных и арестованных).Россия необходимо достичь с Турцией такого уровня взаимопонимания и взаимодействия, чтобы правоохранительные органы нашей страны, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана могли бы выявить и локализовать разбегающихся «джихад-туристов» еще на территории этого государства.Косвенным подтверждением этого взаимодействия стала благодарность Турции за предоставленную информацию, позволившую предотвратить теракт, высказанная директором ФСБ России Александром Бортниковым на Московской конференции по международной безопасности.Также можно не сомневаться, что вопросы сотрудничества в данном вопросе были подняты во время недавнего визита в Турцию Владимира Путина. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 35 Источник Похожие новости «Новичок», да не тот От плавучей тюрьмы до плавучей мишени Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери

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