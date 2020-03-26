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Мир ожидает передел после коронавируса
26 марта 2020, 08:35 • 183 • Политика
По словам турецкого президента, придется выстраивать новую социальную и экономическую системы
Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что после окончания пандемии COVID-19 мир ждет глобальное переустройство. Придется создавать новые политическую, экономическую и социальную системы.
Политик уверен, что "после этой эпидемии уже ничто не будет прежним". Выступая на турецком телеканале TRT, Эрдоган озвучил следующее предположение: "Будет построена совершенно новая глобальная политическая, экономическая, социальная система".
Напомним, что первого зараженного китайской инфекцией обнаружили в Турции 10 марта. В настоящий момент на территории страны выявлено 1827 заболевших, 44 человека погибло.
Всего в мире в настоящий момент насчитали 16 тысяч "заложников коронавируса". ВОЗ призвала начинать активную борьбу с эпидемией, потому что пока мировое сообщество не успевает за ее распространением. Больше всего на сегодняшний день от пандемии страдает Европа, в частности, Италия, Испания и Франция.
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