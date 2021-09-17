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Мир отказался, русские используют: NI назвал оружие, способное уничтожить танки США
17 сентября 2021, 11:20 • 50 • Политика
Журнал The National Interest назвал оружие русских, способное уничтожить танки США. В публикации отмечается, что от этого оружия отказываются в других странах, но Россия активно использует его. И не прогадала.
"Российский огнемёт XXI века может уничтожить танки США", - к такому выводу приходит автор американского журнала The National Interest, рассуждая о нашей новейшей тяжёлой огнемётной системе ТОС-2 "Тосочка".
Автор статьи призывает читателей ни на секунду не думать о том, что это просто пережиток времён окопной войны.
"В то время как многие страны, включая США, прекратили использование огнемётов, Москва удвоила свои усилия по использованию огня на современном поле боя", - отмечается в публикации.
В публикации также сказано, что новейшая огнемётная система русских, в отличие от своих предшественников, устанавливается не на шасси танка, а на колёсное шасси грузовика "Урал" с повышенной грузоподъёмностью и проходимостью. То есть огнемёт теперь более мобильный и с лучшей проходимостью.
NI уточняет, что огнемёт уже прошёл первые испытания.
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