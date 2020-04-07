Мир остановился • 168 • Аналитика

Официальные представители МВФ делают пугающие заявления: «С такой ситуацией мир ещё не сталкивался, мировая экономика остановилась». Потом, правда, выражают надежду, что в следующем году она восстановится, но чего стоит эта «надежда», если пришествие в мир коронавируса нового типа и последствия этого оказались полной неожиданностью?



Известный чешский вирусолог Соня Пекова сообщила, что её «не убеждают статьи американских вирусологов в «Nature Medicine» о естественном происхождении коронавируса», поскольку этот вирус «ведёт себя очень необычно». Она говорит, что американские учёные вообще не затрагивают регулятивную область вируса, в которой и может скрываться тайна его необычности.







Кто и на кого напал?

Оставим споры о происхождении вируса. Естественное происхождение этого вируса не делает его менее опасным, чем искусственное. Поговорим начистоту: другие приходившие в мир коронавирусы не приводили к таким вспышкам пандемии и не сопровождались военно-медицинскими карантинами.



Меры безопасности, принимаемые ведущими мировыми игроками, от Китая до США, Европы и России, такие же, как при биологическом нападении. Смертность в эпицентре пандемии в области Бергамо в Италии, согласно данным врачей, возросла в 10 раз по сравнению с предшествующим периодом.



Чем всё это закончится для мира, неясно ни в биологическом отношении, ни в экономическом, ни в политическом. Неясно, кто напал и на кого напал, кто и что являются целью этого нападения. Пока мы соглашаемся считать, что на наш человеческий мир напала сама природа (если этот коронавирус естественного происхождения), что отменяет вопрос о цели нападения, но не от его последствий: «мировая экономика остановилась»! Все страны мира несут колоссальные убытки, хотя прямых жертв коронавируса относительно других эпидемий сравнительно немного. Пока?



Первые итоги

Политики мирового уровня не знают, что будет завтра, и боятся последствий, если идут на остановку экономики. Её останавливают только для того, чтобы растянуть карантинными мерами эпидемию по времени, сгладить её пики и подготовить медицинскую инфраструктуру, а также выиграть время для изучения коронавируса и разработки вакцины, если удастся её разработать.



Факт, что все страны запираются в своих национальных границах. Только Китай и Россия «делают красивые жесты», по словам президента Трампа, оказывая гуманитарную помощь отдельным странам Европы и даже США. Но это слабое утешение и для Италии, и для Сербии.



Россия, видимо, будет и дальше помогать своим союзникам, благо их немного. А вот помогать «цивилизованному миру» будут мешать антироссийские санкции. Помогать странам НАТО и их сателлитам, чтобы они эффективней «сдерживали Россию»? Скоро Путин скажет: ресурсы России не безграничны.



Наибольший урон от пандемии понесут, по-видимому, страны-сателлиты: благодетелям будет не до них, а их собственные ресурсы ограничены. При этом возрастает опасность региональных конфликтов за ресурсы и средства биологической защиты.



И об Украине

В прессе поднимался вопрос: рассматривает ли Россия вопрос оказания помощи Украине? Пресс-секретарь Дмитрий Песков на это ответил, что для этого от страны должен поступить официальный запрос на оказание помощи, от Украины он не поступал.



Тем не менее, Россия уже оказывает большую помощь Украине, а именно Донецкой и Луганской республикам. Будет логично, если и в дальнейшем вся возможная помощь Украине будет оказываться по согласованию с Донецком и с Луганском через структуры этих республик. Официальные представители МВФ делают пугающие заявления: «С такой ситуацией мир ещё не сталкивался, мировая экономика остановилась». Потом, правда, выражают надежду, что в следующем году она восстановится, но чего стоит эта «надежда», если пришествие в мир коронавируса нового типа и последствия этого оказались полной неожиданностью?Известный чешский вирусолог Соня Пекова сообщила, что её «не убеждают статьи американских вирусологов в «Nature Medicine» о естественном происхождении коронавируса», поскольку этот вирус «ведёт себя очень необычно». Она говорит, что американские учёные вообще не затрагивают регулятивную область вируса, в которой и может скрываться тайна его необычности.Оставим споры о происхождении вируса. Естественное происхождение этого вируса не делает его менее опасным, чем искусственное. Поговорим начистоту: другие приходившие в мир коронавирусы не приводили к таким вспышкам пандемии и не сопровождались военно-медицинскими карантинами.Меры безопасности, принимаемые ведущими мировыми игроками, от Китая до США, Европы и России, такие же, как при биологическом нападении. Смертность в эпицентре пандемии в области Бергамо в Италии, согласно данным врачей, возросла в 10 раз по сравнению с предшествующим периодом.Чем всё это закончится для мира, неясно ни в биологическом отношении, ни в экономическом, ни в политическом. Неясно, кто напал и на кого напал, кто и что являются целью этого нападения. Пока мы соглашаемся считать, что на наш человеческий мир напала сама природа (если этот коронавирус естественного происхождения), что отменяет вопрос о цели нападения, но не от его последствий: «мировая экономика остановилась»! Все страны мира несут колоссальные убытки, хотя прямых жертв коронавируса относительно других эпидемий сравнительно немного. Пока?Политики мирового уровня не знают, что будет завтра, и боятся последствий, если идут на остановку экономики. Её останавливают только для того, чтобы растянуть карантинными мерами эпидемию по времени, сгладить её пики и подготовить медицинскую инфраструктуру, а также выиграть время для изучения коронавируса и разработки вакцины, если удастся её разработать.Факт, что все страны запираются в своих национальных границах. Только Китай и Россия «делают красивые жесты», по словам президента Трампа, оказывая гуманитарную помощь отдельным странам Европы и даже США. Но это слабое утешение и для Италии, и для Сербии.Россия, видимо, будет и дальше помогать своим союзникам, благо их немного. А вот помогать «цивилизованному миру» будут мешать антироссийские санкции. Помогать странам НАТО и их сателлитам, чтобы они эффективней «сдерживали Россию»? Скоро Путин скажет: ресурсы России не безграничны.Наибольший урон от пандемии понесут, по-видимому, страны-сателлиты: благодетелям будет не до них, а их собственные ресурсы ограничены. При этом возрастает опасность региональных конфликтов за ресурсы и средства биологической защиты.В прессе поднимался вопрос: рассматривает ли Россия вопрос оказания помощи Украине? Пресс-секретарь Дмитрий Песков на это ответил, что для этого от страны должен поступить официальный запрос на оказание помощи, от Украины он не поступал.Тем не менее, Россия уже оказывает большую помощь Украине, а именно Донецкой и Луганской республикам. Будет логично, если и в дальнейшем вся возможная помощь Украине будет оказываться по согласованию с Донецком и с Луганском через структуры этих республик. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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