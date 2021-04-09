Мир окутан ими: Военный эксперт рассказал, что может быть страшнее ядерного оружия

Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, что может быть страшнее ядерного оружия. По его словам, пока все боялись ядерных ракет и бомб, постепенно росло число лабораторий по созданию биооружия, и сегодня ими окутан весь мир.

Об этом Никулин заявил в пятницу, выступая на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот". Он подчеркнул, что биологическое оружие более опасное, чем ядерное, поскольку риск его использования намного выше. К ядерным ракетам никто не прибегает, поскольку это может привести к концу существования человечества. А вот биооружие вполне можно использовать в различных конфликтах.

Мир окутан американскими частными лабораториями по биологическому оружию. Они их отрабатывают на конкретном генофонде, на людях, животных, растениях и используют это в своих целях, - цитирует военного эксперта Nation News.

При этом он подчеркнул, что эти лаборатории фактически не контролируются странами. Государственные служащие не имеют права заходить на территорию этих объектов. И если страны мира не поставят ситуацию на контроль, угрозы будут расти и дальше.

На проблему американских биолабораторий ранее уже обращала внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что один из таких объектов работает на территории Грузии. Аналогичные структуры американцы открывают на всей территории бывшего Советского Союза. Не исключено, что там создаются и модифицируются возбудители опасных заболеваний, в том числе и в военных целях.