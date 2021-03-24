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Мир окончательно раскололся на зоны влияния. Лавров указал России курс: "Остаётся одно…"
24 марта 2021, 14:40 • 246 • Политика
Мир окончательно раскололся на зоны влияния. Сергей Лавров указал России курс - на Восток. В условиях деградации отношений с Западом Москва и Пекин договорились о расширении сотрудничества: "Остаётся одно - драться спина к спине".
Ситуация на международной арене обостряется. В настоящее время можно говорить о том, что мир окончательно раскололся на зоны влияния, отмечается в статье Царьграда.
Сигналом стали недавние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И. В рамках совместной пресс-конференции российский дипломат открыто констатировал:
Ответственность за этот разрыв лежит на Брюсселе, который последовательно уничтожал все контакты с Москвой, с трудом строившиеся на протяжении долгих лет до этого.
По сути, ЕС и США формируют масштабный "агрессивный альянс" против РФ и КНР, которые не желают подчиняться стратегии западного мира, отметил автор публикации:
Фактически именно об этом и договорили руководители МИД России и Китая в ходе встречи 23 марта. Так, стороны решили пролонгировать на пятилетний срок Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключённый главами государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпином ещё в 2001 году.
Лавров при этом подчеркнул, что видит в этой "новой эпохе российско-китайских отношений" сотрудничество не только в сугубо двустороннем, но и глобальном формате. Это стало особенно актуально на фоне стремительного движения в сторону многополярного мира.
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