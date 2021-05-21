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Мир оказался на пороге повторения Первой мировой войны - Киссинджер

21 мая 2021, 18:00  •  157 • Политика
Генри Киссинджер. Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Центром противоборства станут США и Китай, до конфликта с Пекином Вашингтон довел экс-президент Америки
Противоречия Запада с Китаем может обернуться повторением Первой мировой войны, в которой не будет победителей. С таким прогнозом выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
По его словам, в последние месяцы президентства Дональда Трампа напряженность между Вашингтоном и Пекином резко возросла. Так американский дипломат ответил на вопрос, насколько Штаты и Поднебесная приблизились к состоянию холодной войны. Он считает, что при Трампе "происходили вещи", которые теперь сложно "стереть из памяти участников".
В администрации нового лидера нации Джо Байдена осознают, что противостояние с Пекином не в интересах Вашингтона, отметил Киссинджер.
"Конфронтация с Китаем спровоцирует конфликт без победителя, который, как и Первая мировая война, закончится истощением обеих сторон", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Он отметил, что в американском обществе Поднебесную воспринимают как постоянного врага и источника негативных явлений. Байдену и его команде будет сложно выйти из противоборства с Пекином и выработать "более устойчивую стратегию", резюмировал политик.
Легендарный американский госсекретарь, занимавший высокую должность сразу при двух президентах США – Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, – уже высказывал свои опасения о возможности холодной войны в связи с конфликтом между Штатами и КНР.
Так, в октябре прошлого года Киссинджер заявил, что американские власти нуждаются в "новом образе мышления", который предполагает совершение политических маневров в мире, где отсутствует единое превосходство у отдельно взятого государства.

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