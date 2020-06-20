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«Мир никогда не будет прежним»: о «плато» коронавируса и новом отношении к медицине

20 июня 2020, 18:00  •  34 • Аналитика

В России постепенно снимают ограничения из-за коронавируса. Президент Владимир Путин заявил, что потери от пандемии удалось свести к минимуму. Но ситуация все равно остается напряженной.



Новых больных все равно много, о вакцине говорить преждевременно


По данным оперативного штаба, к 20 июня 2020 г. общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации составило 576 тысяч человек. Только за сутки 20 июня было выявлено 7889 новых больных в 85 регионах страны. Смертность от коронавируса в процентном соотношении и по числу случаев в день снижается, но не столь быстрыми темпами, как хотелось бы.

Конечно, в первую очередь от COVID-19 страдают люди с хроническими болезнями, пожилые россияне, а также лица с избыточной массой тела, у которых обычно также присутствуют различные проблемы со здоровьем. Но нельзя говорить о том, что болезнь не щадит лишь стариков. Так на днях от коронавируса умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Ему было 58 лет. Но есть довольно внушительная статистика и по умершим в возрасте 30-40 лет. В прессе заявили, что коронавирус усугубил болезни сердца и сосудов.

Тем временем, специалисты утверждают, что говорить о каком-либо «выходе на плато» в случае коронавирусной инфекции бессмысленно. Ведь у инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, бывают лишь рост и снижение количества заболевших. Так считает, в частности, главный внештатный инфекционист Орловской области, заведующая областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Виктория Адоньева. Интервью с доктором опубликовал информационный ресурс «Орловские новости».

По словам Виктории Адоньевой, общая ситуация с коронавирусом во всех странах, и Россия в данном случае не является исключением, стала следствием невнимательного отношения к проблемам здравоохранения, в том числе к инфекционной медицине. Например, инфекционные койки в российских больницах были минимизированы. Это действительно так: известно о том, что на протяжении последних лет количество коек во многих лечебных учреждениях сокращалось, на медицине пытались сэкономить. И вот результат.

Сейчас много говорят о перспективах создания вакцины от коронавируса. Утверждается, что едва ли не к концу 2020 года, по крайней мере – к февралю – марту 2021 года, но вакцину создать удастся. Однако специалисты не столь оптимистичны.

Я знаю, что хорошая вакцина делается от пяти до десяти лет. А то, что сделано за два-три месяца, вызывает лично у меня большие опасения относительно эффективности и безопасности. Я работаю с вирусами последние 20 лет и понимаю, что утверждение о том, что появится какая-то универсальная вакцина, которая всех защитит, все это очень далеко от истины. Скорее всего, придется штаммы вакцины постоянно обновлять,

- говорит Виктория Адоньева.



Надо привыкнуть к ограничениям и поменять отношение к медицине


Несмотря на то, что правительство и региональные власти в большинстве субъектов Федерации начали снимать ограничения, сейчас еще очень много больных коронавирусом. При этом, как мы отметили выше, каждый день появляются тысячи новых заболевших. К тому же, есть вполне реальные опасения относительно возможности повторного заражения коронавирусом, хотя точно сказать нельзя, заражаются ли люди повторно или их просто не долечили.

У нас было пять случаев повторной госпитализации. Люди были выписаны с двумя отрицательными анализами и ни с кем после выписки не контактировали, но через неделю поступили с положительным анализом. Но мы расцениваем это не как повторное заражение, а как реактивацию, т.е. просто вирус скрылся на какое-то время и вновь вышел,

- рассказывает доктор Адоньева.

В то же время, не снимать ограничения означает нанести серьезнейший удар по экономике. В правительстве это понимают, поэтому и постепенно разрешают работу тем отраслям, деятельность которых была прекращена в апреле – мае 2020 года. В то же время, министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно заявлял о том, что полное снятие ограничений ранее 2021 года не произойдет.

Доктор Адоньева в своем интервью делает куда более пессимистичный вывод:
Мы к исходной ситуации уже не вернемся: будут какие-то ограничения, мы будем жить в постоянном риске. Вирус хорошо прижился, он прекрасно передается. Мир уже не будет прежним.


В любом случае, из всей ситуации с пандемией необходимо сделать ряд основополагающих выводов.

Во-первых, это пересмотр общего отношения к медицине, которая, как и образование, и культура финансировалась по остаточному принципу. Система здравоохранения должна стать одним из приоритетных направлений и в плане бюджетных трат, и в плане внимания со стороны государства и общества. Как показала пандемия, большие деньги и высокие должности также не являются прививкой от заболеваний. Новые больницы, высокие зарплаты врачам и медсестрам, поставки оборудования и лекарств, научные исследования – на все эти цели нельзя жалеть денег.

Во-вторых, необходим пересмотр отношения к санитарным нормам, которое долгое время было довольно поверхностным. Это касается контроля за местами массового скопления людей, торговыми точками, производством и требует, в том числе, борьбы с коррупцией в надзорных органах.

В-третьих, государству стоит обратить особое внимание на проблемы социальной поддержки населения. Работники торговли и общепита, туризма и транспорта, парикмахерских и салонов красоты – это все наши сограждане, и если какие-то сегменты рынка временно останавливаются из-за борьбы с пандемией, государство не может и не должно бросать этих людей и их семьи на произвол судьбы, заставляя выживать самостоятельно. Какие-то меры социальной поддержки уже предприняты, но государству придется смириться с тем, что затраты на социальную сферу в будущем также придется повышать.
Илья Полонский

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