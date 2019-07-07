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Мир не обращает внимания на "разорванную, истекающую кровью" страну и занимается пропагандой - Кадыров

07 июля 2019, 15:54  •  133 • Политика
Говоря об Афганистане и проблемах, которые вместо реальных пытаются вынести на первый план, Кадыров заявил, мир не обращает внимания на "разорванную, истекающую кровью" страну и занимается пропагандой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале написал о своем видении ситуации в мире, где, с одной стороны, детей пичкают пропагандой "какой-то там нетрадиционной ориентации", а с другой - не обращают внимания на целую страну, "разорванную, растоптанную, истекающую кровью". Так Кадыров описал Афганистан.
Весь мир... бесстыдно прячет голову в песок, когда в Афганистане ежедневно гибнут женщины, дети, старики, ни в чем не виноватые обездоленные люди, - подчеркнул глава Чечни.
Ни для кого не секрет, что в Афганистане происходят теракты, обстрелы, истязания, на что обращает внимание и Кадыров в своем посте. Все это стало обыденностью, между тем буквально сегодня, утром воскресенья, 7 июля, "в городе Газни неизвестный взорвал начинённый взрывчаткой автомобиль вблизи частной школы".
"...погибли 12 и ранены до 180 человек, - цитирует Кадыров данные Минздрава. - Среди получивших ранения более сорока детей. И сразу же появились сообщения, что ответственность взяли на себя талибы".
Кадыров обращает внимание, что теракт произошел, когда в Катаре собрались члены правительства Афганистана, а также делегаты талибов и общественные деятели, чтобы поговорить об урегулировании. Так кому был нужен теракт накануне этой важной встречи?
"Кому угодно, но только не афганцам, - пишет Кадыров. - Мы искренне переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы, способные вернуть мир и согласие Афганистану!"
Фото: t.me/RKadyrov_95

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