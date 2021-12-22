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Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США

22 декабря 2021, 09:35  •  434 • Политика
Москва отправила в Вашингтон предложения по обеспечению безопасности, тем самым протянув США руку помощи в попытке отвести мир от войны, полагает военный обозреватель Виктор Баранец. Однако Вашингтон не нашёл ничего лучше, как ответить изощрённой издёвкой.
На днях русские дипломаты отправили в Вашингтон два своих проекта по обеспечению безопасности во всём мире. Эти проекты не нашли понимания в Штатах. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на восток, в частности на Украину.
Пока что мы не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность. Всякий диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности,
- сказал в ходе брифинга представитель Госдепа.
Такая реакция не может расцениваться иначе, как издевательство, считает военный обозреватель, ведущий Радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.
"Вы должны ясно понимать, что Россия протягивает вам руку, она призывает вас отойти от пропасти зреющей холодной войны, которая, кстати, уже идёт полным ходом, не только зрелище, - заявил эксперт в разговоре с Царьградом. - Тем более вы видите, что всё больше попахивает, всё больше вклинивается ядерное оружие".
Дальнейшие перспективы переговоров России и Штатов не внушают Баранцу оптимизма: "Я пока ничего хорошего от Вашингтона не жду".
Возможно, они возьмут какие-то самые безболезненные для себя предложения России и скажут: ну это мы, может быть, обсудим когда-нибудь, это вот, может, тогда-то обсудим. Я думаю, что будет немалый период издевательства над российскими инициативами. По сути, часть того, что заявил Салливан <помощник президента США. - Ред.>, - это уже тоже такая изощрённая форма демократического издевательства Вашингтона над Москвой,
- резюмировал наш собеседник.

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