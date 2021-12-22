|
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
22 декабря 2021, 09:35 • 434 • Политика
Москва отправила в Вашингтон предложения по обеспечению безопасности, тем самым протянув США руку помощи в попытке отвести мир от войны, полагает военный обозреватель Виктор Баранец. Однако Вашингтон не нашёл ничего лучше, как ответить изощрённой издёвкой.
На днях русские дипломаты отправили в Вашингтон два своих проекта по обеспечению безопасности во всём мире. Эти проекты не нашли понимания в Штатах. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на восток, в частности на Украину.
- сказал в ходе брифинга представитель Госдепа.
Такая реакция не может расцениваться иначе, как издевательство, считает военный обозреватель, ведущий Радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.
"Вы должны ясно понимать, что Россия протягивает вам руку, она призывает вас отойти от пропасти зреющей холодной войны, которая, кстати, уже идёт полным ходом, не только зрелище, - заявил эксперт в разговоре с Царьградом. - Тем более вы видите, что всё больше попахивает, всё больше вклинивается ядерное оружие".
Дальнейшие перспективы переговоров России и Штатов не внушают Баранцу оптимизма: "Я пока ничего хорошего от Вашингтона не жду".
- резюмировал наш собеседник.
Подпишитесь на нас
434
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2021, 15:20
|
20 декабря 2021, 10:20
|
19 декабря 2021, 02:15
|
16 декабря 2021, 08:55
|
18 декабря 2021, 22:10
|
20 декабря 2021, 08:35
|
15 декабря 2021, 16:00