Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США

Москва отправила в Вашингтон предложения по обеспечению безопасности, тем самым протянув США руку помощи в попытке отвести мир от войны, полагает военный обозреватель Виктор Баранец. Однако Вашингтон не нашёл ничего лучше, как ответить изощрённой издёвкой.

На днях русские дипломаты отправили в Вашингтон два своих проекта по обеспечению безопасности во всём мире. Эти проекты не нашли понимания в Штатах. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на восток, в частности на Украину.

Пока что мы не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность. Всякий диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности,

- сказал в ходе брифинга представитель Госдепа.

Такая реакция не может расцениваться иначе, как издевательство, считает военный обозреватель, ведущий Радио "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Вы должны ясно понимать, что Россия протягивает вам руку, она призывает вас отойти от пропасти зреющей холодной войны, которая, кстати, уже идёт полным ходом, не только зрелище, - заявил эксперт в разговоре с Царьградом. - Тем более вы видите, что всё больше попахивает, всё больше вклинивается ядерное оружие".

Дальнейшие перспективы переговоров России и Штатов не внушают Баранцу оптимизма: "Я пока ничего хорошего от Вашингтона не жду".

Возможно, они возьмут какие-то самые безболезненные для себя предложения России и скажут: ну это мы, может быть, обсудим когда-нибудь, это вот, может, тогда-то обсудим. Я думаю, что будет немалый период издевательства над российскими инициативами. По сути, часть того, что заявил Салливан <помощник президента США. - Ред.>, - это уже тоже такая изощрённая форма демократического издевательства Вашингтона над Москвой,

- резюмировал наш собеседник.