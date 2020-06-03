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Мир на пороге "безумных перемен": На Украине увидели приближение третьей мировой

03 июня 2020, 09:55  •  133 • Политика
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал сроки начала третьей мировой войны. Он считает, что причиной станет Донбасс. По словам политика, мир стоит на пороге "безумных перемен".
В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" Климкин заявил, что третья мировая приближается. Его сограждане воспринимают военный конфликт в Донбассе "слишком оптимистично".
"Третья мировая война - она гибридная, приближается", - выдал прогноз экс-глава украинского МИД.
Он добавил, что пока состояние третьей мировой не наступило. Он сравнил нынешнюю ситуацию "с точки зрения позиционирования и многих вещей" с 1913 годом - годом накануне Первой мировой.
В эфире политик также произнёс, что мир сейчас на пороге "безумных перемен". Климкин считает, что Киеву следует переосмыслить отношение к собственной безопасности. Главная ошибка совершена ещё в 1994 году. Тогда Украина подписала Будапештский меморандум, что привело к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидации ядерного потенциала в этой стране. Экс-глава МИД предложил "вернуться к логике" этих договорённостей.
В начале 2014 года на Украине случился государственный переворот, после которого Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости, образовав Донецкую и Луганскую народные республики. Там начался военный конфликт с украинскими силовиками. Урегулированием ситуации занимается контактная группа. С осени 2014 года подписано уже три варианта Минских соглашений, в которых содержатся шаги по деэскалации конфликта. Но перестрелки в Донбассе до сих пор не утихают.

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