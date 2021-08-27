Мир на пороге масштабной войны: Два наглядных факта - The Economist

Обозреватель издания The Economist Найл Фергюсон предупредил мир о грядущей масштабной войне. По словам колумниста, есть два наглядных факта, подтверждающих его прогноз.

В материале под названием "Найл Фергюсон о том, почему конец американской империи не будет мирным" обозреватель указал на тот факт, что США следуют по пути Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. При этом упадок "американской империи" ознаменуется масштабной войной, считает эксперт. По его словам, подтверждением тому являются два наглядных факта: беспорядочное бегство из Афганистана и спад экономики США.

Обозреватель указал на тот факт, что американские военные расквартированы в более чем 150 странах, и полагать со стороны Вашингтона, что избавиться от такой ответственности будет просто, - большое заблуждение.

Он также добавил, что закат США и восхождение Китая столкнут эти две державы в полномасштабном противостоянии в Восточной Азии. По мнению эксперта, встанет вопрос о столкновении за контроль над Тайванем. При этом США придётся выбрать: вступить в долгий и тяжёлый конфликт или же отступить, уступив дорогу Китаю.