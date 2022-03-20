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Мир на пороге катастрофы: Немцев охватила паника

20 марта 2022, 16:20  •  541 • В мире
В Германии панические настроения уже охватили все уровни общества, в том числе и властные. Сначала министр сельского хозяйства предупредил о росте цен и дефиците, а теперь глава профсоюзов заговорил о неизбежной экономической катастрофе из-за спецоперации России на Украине.
Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман заявил в беседе с немецкой газетой Berliner Morgenpost, что из-за ситуации на Украине мир может охватить глобальный экономический кризис. Он подчеркнул, что не только европейская, но и вся мировая экономическая система сильно зависят от обстановки, а потому нужно срочно принимать какие-то меры поддержки.
Хоффман обратился к властям Германии с требованием использовать для преодоления трудностей все возможные инструменты. В частности, профсоюзный лидер настаивает на продлении облегчённой процедуры получения пособий, срок действия которой истекает в июне 2022 года.
То же самое он предлагает применить к экономической помощи.
Хоффманн также считает нужным создать в Европе единый фонд восстановления с облигациями, как уже делалось во время пандемии COVID-19.
Ранее, напомним, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир предупредил немцев о грядущем подорожании базовых продуктов питания, включая мясо и хлеб. "Есть меньше мяса - вклад в борьбу против Путина", - с таким призывом обратился к соотечественникам политик.

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