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Мир на грани ядерного уничтожения - генсек ООН

26 сентября 2021, 09:50  •  68 • Политика
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что мир находится в недопустимой близости к полному уничтожению в результате ядерного конфликта.
26 сентября отмечается Международной день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия. Этой теме посвящён пост главы Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша.
Гуттериш отметил в своём Twitter, что по всему миру насчитывается не менее 14 тыс. единиц ядерного вооружения. Человечество, уверен он, по-прежнему находится "недопустимо близко к ядерному уничтожению".
Политик призвал все страны, владеющие ядерным оружием, уничтожить его: "Пришло время рассеять облако ядерного конфликта". Лишь в этом случае, полагает Гуттериш, на Земле начнётся новая эра "доверия и мира".
Ранее в августе генсек ООН также выражал тревогу из-за нового витка гонки вооружений. Он также приветствовал решение России и США продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это событие "первым шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы".

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