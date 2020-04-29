Мир на грани социального взрыва: то ли ещё будет • 52 • Аналитика

Антикарантинные протесты в США (кадр видео)





Погрузившая всю планету в атмосферу тревожной неопределенности пандемия COVID-19 порождает все новые страхи и кошмары. Для многих людей боязнь заразиться болезнью, забирающей ежедневно тысячи жизней, мало-помалу начала отходить на второй план перед вполне реальными жизненными проблемами, растущими как снежный ком с каждой новой неделей, проведенной в условиях ограничений, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Излечившись от коронавируса, человечество рискует столкнуться с социальным взрывом невиданного масштаба.



Против жёстких карантинных мер сегодня выступают во все большем количестве стран. Россия и Соединенные Штаты, Германия и Израиль, Индия и Франция, Бразилия и Украина… Люди, наплевав на запреты и собственную безопасность, выходят на улицу, требуя вернуть им нормальную жизнь. Речь прежде всего не о стремлении посещать фитнес-клубы и рестораны, а о самом что ни на есть насущном хлебе, возможности зарабатывать на который сегодня лишены миллионы работоспособных граждан по всему миру.



Сбережения, откладывавшиеся на черный день, проедены (теми, у кого они имелись), а этот самый день мало того что становится все чернее, так еще и затянулся на долгие месяцы. Более того, даже по завершении карантина множеству работников будет попросту некуда возвращаться. Компании и предприятия, где они усердно трудились, уже разорены и не откроются после снятия ограничений. Люди, имевшие пусть небольшой, но стабильный доход, теперь утратили привычную жизненную перспективу. В лучшем случае их ожидает переквалификация и переход на намного более тяжелую и низкооплачиваемую работу или будущее в виде жалкого существования на пособие по безработице.



Впрочем, сумеют ли государства, чьи экономика и финансовые системы трещат по швам от навалившегося кризиса, обеспечить хотя бы минимальные социальные выплаты жертвам пандемии? Большой вопрос… В тех же США количество лишившихся работы на сегодня подходит к 35 миллионам человек, что приближает уровень безработицы к масштабам Великой депрессии. По словам старшего советника главы Белого дома Кевина Хассетта, каждую декаду страна теряет 8,7 миллиона рабочих мест – столько же, сколько было утрачено за все время рецессии 2008 года.



Насколько серьезна ситуация в нашей стране, сейчас сказать сложно (отсутствует официальная статистика). Впрочем, Россия находится под двойным ударом (пандемии коронавируса и вызванных им же обвалом мировых цен на энергоносители), а потому поводов для оптимизма пока не просматривается. Падение реальных доходов абсолютного большинства населения видится перспективой практически неминуемой. Хорошо бы, чтоб эти доходы вообще были…



Не прибавляют радужных настроений людям и все прочие «прелести», которые принесла с собой болезнь и обусловленная ею ломка привычного жизненного уклада. Коронавирус «поставил на паузу» обычное, не связанное с ним медицинское обслуживание: плановые обследования, курсы лечения и даже операции. Без модной прически или маникюра, из-за закрытых парикмахерских и косметических салонов пережить еще как-то можно. Но вот что делать жителям тех стран, где из-за карантина закрыты стоматологические клиники? А ведь у кого-то есть и более серьезные проблемы со здоровьем, о которых сейчас приказано забыть. Подобная медицинская «чрезвычайщина» многим может принести страдания, а в каком-то случае и стоить жизни.



Неудивительно, что социальная напряженность нарастает по всему миру. В нынешней ситуации как-то стерлись различия между странами «богатыми» и «бедными», «развитыми» и «отсталыми» — коронавирус нивелировал многие привычные понятия, все свелось к количеству зараженных и умерших в том или ином государстве. Соответственно, и проблемы у граждан абсолютного их большинства сегодня примерно идентичны: надвигающиеся бедность, отсутствие внятных перспектив и полнейшая неуверенность в завтрашнем дне. Судя по всему, надвигаются еще более смутные времена: по оценкам ООН, во втором квартале 2020 года работу могу потерять около 200 миллионов жителей Земли. По оценкам экспертов организации, в первую очередь под ударом окажутся сотрудники малых и средних предприятий, самозанятые и работники сельского хозяйства. Также под особенно сильный удар попадут те, кто связан с туристической отраслью, сферами туризма и культуры.



Но и это опять-таки для кого-то будет не худшим вариантом, По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, на человечество надвигается голод воистину «библейских масштабов». Уже в нынешнем году его жертвами могут стать 350 миллионов жителей беднейших стран, где количество умерших будет исчисляться десятками, если не сотнями тысяч.



На что могут решиться доведенные до отчаяния люди, которым будет уже совершенно нечего терять? Каких масштабов социальные катаклизмы ожидают нас в ближайшее время? Точные ответы дать невозможно. Ясно одно: пандемия COVID-19, похоже, может стать лишь началом обрушившихся на человечество испытаний. Погрузившая всю планету в атмосферу тревожной неопределенности пандемия COVID-19 порождает все новые страхи и кошмары. Для многих людей боязнь заразиться болезнью, забирающей ежедневно тысячи жизней, мало-помалу начала отходить на второй план перед вполне реальными жизненными проблемами, растущими как снежный ком с каждой новой неделей, проведенной в условиях ограничений, вызванных чрезвычайными обстоятельствами. Излечившись от коронавируса, человечество рискует столкнуться с социальным взрывом невиданного масштаба.Против жёстких карантинных мер сегодня выступают во все большем количестве стран. Россия и Соединенные Штаты, Германия и Израиль, Индия и Франция, Бразилия и Украина… Люди, наплевав на запреты и собственную безопасность, выходят на улицу, требуя вернуть им нормальную жизнь. Речь прежде всего не о стремлении посещать фитнес-клубы и рестораны, а о самом что ни на есть насущном хлебе, возможности зарабатывать на который сегодня лишены миллионы работоспособных граждан по всему миру.Сбережения, откладывавшиеся на черный день, проедены (теми, у кого они имелись), а этот самый день мало того что становится все чернее, так еще и затянулся на долгие месяцы. Более того, даже по завершении карантина множеству работников будет попросту некуда возвращаться. Компании и предприятия, где они усердно трудились, уже разорены и не откроются после снятия ограничений. Люди, имевшие пусть небольшой, но стабильный доход, теперь утратили привычную жизненную перспективу. В лучшем случае их ожидает переквалификация и переход на намного более тяжелую и низкооплачиваемую работу или будущее в виде жалкого существования на пособие по безработице.Впрочем, сумеют ли государства, чьи экономика и финансовые системы трещат по швам от навалившегося кризиса, обеспечить хотя бы минимальные социальные выплаты жертвам пандемии? Большой вопрос… В тех же США количество лишившихся работы на сегодня подходит к 35 миллионам человек, что приближает уровень безработицы к масштабам Великой депрессии. По словам старшего советника главы Белого дома Кевина Хассетта, каждую декаду страна теряет 8,7 миллиона рабочих мест – столько же, сколько было утрачено за все время рецессии 2008 года.Насколько серьезна ситуация в нашей стране, сейчас сказать сложно (отсутствует официальная статистика). Впрочем, Россия находится под двойным ударом (пандемии коронавируса и вызванных им же обвалом мировых цен на энергоносители), а потому поводов для оптимизма пока не просматривается. Падение реальных доходов абсолютного большинства населения видится перспективой практически неминуемой. Хорошо бы, чтоб эти доходы вообще были…Не прибавляют радужных настроений людям и все прочие «прелести», которые принесла с собой болезнь и обусловленная ею ломка привычного жизненного уклада. Коронавирус «поставил на паузу» обычное, не связанное с ним медицинское обслуживание: плановые обследования, курсы лечения и даже операции. Без модной прически или маникюра, из-за закрытых парикмахерских и косметических салонов пережить еще как-то можно. Но вот что делать жителям тех стран, где из-за карантина закрыты стоматологические клиники? А ведь у кого-то есть и более серьезные проблемы со здоровьем, о которых сейчас приказано забыть. Подобная медицинская «чрезвычайщина» многим может принести страдания, а в каком-то случае и стоить жизни.Неудивительно, что социальная напряженность нарастает по всему миру. В нынешней ситуации как-то стерлись различия между странами «богатыми» и «бедными», «развитыми» и «отсталыми» — коронавирус нивелировал многие привычные понятия, все свелось к количеству зараженных и умерших в том или ином государстве. Соответственно, и проблемы у граждан абсолютного их большинства сегодня примерно идентичны: надвигающиеся бедность, отсутствие внятных перспектив и полнейшая неуверенность в завтрашнем дне. Судя по всему, надвигаются еще более смутные времена: по оценкам ООН, во втором квартале 2020 года работу могу потерять около 200 миллионов жителей Земли. По оценкам экспертов организации, в первую очередь под ударом окажутся сотрудники малых и средних предприятий, самозанятые и работники сельского хозяйства. Также под особенно сильный удар попадут те, кто связан с туристической отраслью, сферами туризма и культуры.Но и это опять-таки для кого-то будет не худшим вариантом, По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, на человечество надвигается голод воистину «библейских масштабов». Уже в нынешнем году его жертвами могут стать 350 миллионов жителей беднейших стран, где количество умерших будет исчисляться десятками, если не сотнями тысяч.На что могут решиться доведенные до отчаяния люди, которым будет уже совершенно нечего терять? Каких масштабов социальные катаклизмы ожидают нас в ближайшее время? Точные ответы дать невозможно. Ясно одно: пандемия COVID-19, похоже, может стать лишь началом обрушившихся на человечество испытаний. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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