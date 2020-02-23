Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться • 370 • Аналитика © AP Photo / Lukasz Szelemej, file Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу. Архивное фото В секторе СПГ 2019 год запомнится рекордным числом инвестрешений по строительству новых заводов (суммарной мощностью 95 миллиардов кубометров в год). Несмотря на эти цифры, еще несколько производств намеревались, но не успели принять решения по строительству. На этом фоне наблюдатели рассуждают, будут ли запущены новые стройки заводов СПГ и в нынешнем году. Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ. Определенное психологическое давление эта ситуация, конечно, оказывает, но одновременно участники рынка держат в голове длительность строек, а потому высокую инерционность процессов. Ведь как массированные стройки 2011-2015 годов (австралийские, а следом и американские заводы) обеспечили текущий избыток на рынке, так и провал по объему инвестиций в 2016-2018 годах обеспечит если не дефицит, то большую сбалансированность рынка в 2021-2024 годах, поскольку в первой половине 2020-х новых производств будет открываться вовсе не много. Идем дальше: рекордные инвестрешения 2019-го, в свою очередь, обеспечат новый резкий скачок предложения в районе 2025 года. Баланс тут, конечно, зависит от труднопрогнозируемого спроса. К примеру, при его росте на десять процентов в год мы увидим за пятилетку и дефицит СПГ. Правда, это слишком оптимистичный сценарий (тем более что в КНР в это время начнет массово поступать российский трубопроводный газ). Скажем, Shell в своем последнем обзоре прогнозирует лишь четырехпроцентный среднегодовой темп прироста спроса на СПГ в ближайшие 20 лет. Поэтому если в текущем году компании запустят стройки еще нескольких проектов на десятки миллиардов кубометров, то создадут сложности как себе, так и другим участникам рынка. В идеале эти инвестрешения желательно сдвинуть на 2021-2022 годы, чтобы "размазать" новое предложение более ровным слоем по второй пятилетке 2020-х. Что же это за проекты, которые остались на бумаге в прошедшем году, но тем не менее "бьют копытом"? Это в первую очередь Катар, еще один проект в Мозамбике, а также ряд американских производств. Основной интерес — к Катару и США, поскольку потенциальные объемы там самые большие. И вот пришли новости из Катара: Qatar Petroleum откладывает на несколько месяцев выбор западных партнеров для своих новых СПГ-проектов, это автоматически означает, что и принятие инвестрешения по строительству задерживается. Катар запланировал очень серьезное расширение своих заводов СПГ — до 126 миллионов тонн с текущих 78 миллионов. И хотя понятно, что запуск новых линий будет постепенный, прибавка в любом случае велика. И то, что Катар немного задерживает стройки новых производств, позитивно для среднесрочных балансов на рынке СПГ. А что в США? Здесь традиционно масса проектов. Низкие внутренние цены на газ (которые из-за проблем сланцевых добытчиков, конечно, неустойчивы) только поддерживают интерес к новым СПГ-проектам. Но завод СПГ строится четыре года, понятно, что к тому времени ситуация уже будет другая: газовые компании не могут все время работать в убыток, они просто снизят объемы бурения на газ, и цены придут к норме. Разумеется, это понимают все участники рынка, но определенная эйфория от низких внутренних цен, которые сделают конкурентоспособными и экспортные поставки, все же присутствует. На другой чаше весов — текущая ситуация на рынке, когда отгрузки СПГ даже с действующих заводов могут снизиться. Напомним, что уже давно текущие спотовые цены на СПГ не покрывают полную себестоимость производства, но экспорт не останавливается. Отчасти это может быть связано с тем, что трейдеры — покупатели американского СПГ (с привязкой к внутренним ценам) перепродают топливо по контрактам с "нефтяной" ценовой привязкой. Но главное, о чем уже неоднократно говорилось: экспорт будет продолжаться, даже если цена СПГ покрывает только операционные расходы (без учета капитальных затрат на сжижение). До последнего времени так и происходило. И вот буквально на днях появилось сообщение. Испанская Naturgy (бывшая Gas Natural Fenosa), действующая как трейдер, отказывается от двух грузов СПГ, которые приобретает у американской Cheniere Energy (пионер экспорта и владелец многих заводов СПГ в США). При этом в любом случае компания заплатит за сжижение (согласно условию "сжижай или плати") 2,5 доллара за миллион БТЕ, то есть примерно 90 долларов за тысячу кубометров. Конечно, их она платила и раньше, но эти обязательные расходы хотя бы частично покрывались из доходов от продажи СПГ. Любопытно, что компания Naturgy — одна из первых покупателей американского СПГ, а потому обеспечивала гарантированную оплату за сжижение ближе к минимальной границе. Если от СПГ начнут отказываться и другие участники рынка, которые договаривались позже, то им придется выплачивать большую фиксированную сумму за сжижение, вплоть до 3,5 доллара за миллион БТЕ (125 долларов за тысячу кубометров). Расчет, почему СПГ оказался не нужен, простой. Внутренние цены на обычный газ в США сейчас на уровне двух долларов за миллион БТЕ, плюс к тому 15% от этой суммы нужно отдать в качестве операционных расходов на сжижение. И еще около доллара стоит транспорт на газовозах до Европы (в Азию — дороже). Уже получается 3,3 доллара, в то время как цены на мировых рынках находятся на уровне трех долларов за миллион БТЕ. Добавим для сравнения, что полная цена СПГ (если добавить 2,5 доллара обязательных платежей для компании Naturgy, отражающих капитальные затраты на строительство завода) составила бы 5,8 доллара в Европе. Подытожим. Все понимают, что текущие цены (помимо того, что не покрывают затраты на производство) никак не могут отражать балансы на рынке спустя пять лет. Но непростая текущая ситуация на газовом рынке вынуждает компании повременить с новыми инвестрешениями. Это и неплохо, так как в прошлом году запущено много новых строек, поэтому, чтобы не столкнуться с новым избытком в середине десятилетия, желательно сделать небольшую паузу. Любопытно, что в долгосрочных планах не всегда упоминаются два российских проекта. Во-первых, это "Обский СПГ" компании "Новатэк". Скорее всего, решение по строительству здесь будет принято не раньше следующего года. Во-вторых, это "Балтийский СПГ" с участием "Газпрома". В своих последних планах компания анонсировала, что выход на полную мощность намечен уже на 2024 год. Но, вероятнее всего, сроки будут сдвинуты. Стройка еще не началась, не менее четырех лет нужно потратить на строительство. Кроме того, напомним, что это интегрированный проект с газохимическим производством. С одной стороны, это усложняет процесс строительства. С другой — при благоприятной ситуации на рынке газохимии экономика интегрированного проекта будет меньше зависеть от обстановки на рынке СПГ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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