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Мир на Ближнем Востоке зависит от воли Ирана

12 октября 2020, 09:40  •  99 • Аналитика
Оказавшись в политическом и экономическом кризисе, Ливан пытается отладить отношения с Израилем. Ключевым игроком в этом процессе будет «Хезболла». Партия Бога, как переводится название организации, делает воинственные заявления, проводит демонстрации на границе с Израилем, но это как раз может означать не воинственные намерения, а повышение ставок перед сделкой. Мы попросили рассказать о знаменитой террористической организации известного политолога-востоковеда Неманю Старовича.
– Неманя, как «Хезболла» стала влиятельной силой не только Ливана, но и всего Ближнего Востока?
– Заглянуть придётся на 100 лет назад, когда западные страны решили провести границы на песке без учёта интересов народов, населявших распадающуюся Османскую империю. Когда большевики опубликовали секретные протоколы о переделе мира после Первой мировой войны, это вызвало скандал, но планы свои победители не поменяли. Ливан по общинно-религиозному принципу формировали французы. Пост главы государства у христиан, должность начальника генштаба – у друзов и так далее. До поры до времени такая система работала. Ливан называли Швейцарией Ближнего Востока, а его столицу Бейрут – местным Парижем.
Но испытания временем придуманная колонизаторами система власти не выдержала. В начале 70-х о себе заявили шииты, ставшие основой так называемого движения обез­доленных. Поначалу в него входили представители других общин и даже католический епископ. Со временем движение раскололось, и из его радикального крыла возникла «Хезболла». Радикализацию вызвали внешние факторы – исламская революция в Иране, перебазирование палестинцев из Иордании и последовавшая оккупация юга страны Израилем. С 1975 по 1990 год в стране шла гражданская война. За каждой из противоборствующих сторон стояли внешние игроки. Прибыли и полторы тысячи инструкторов из Ирана, которые вели идеологическую и военную подготовку шиитов-единоверцев. В частности, передали тактику джихадизма, родившегося на полях ирано-иракской войны, где провозглашённые аятоллой Хомейни мученики, обвязавшись гранатами, бросались под иракские танки. «Хезболла» провела два мощных теракта против миротворческих сил ООН, посчитав, что они действуют в интересах христиан-фалангистов. В них погибли 240 американцев и 60 французов.
– Наблюдатели отмечают многоплановую деятельность организации.
– И это справедливо. С одной стороны, это длинная карающая рука Ирана, которая может дотянуться до любого континента. Ведь общины выходцев из Ливана есть везде. Теракты в Аргентине и Болгарии, унёсшие жизни десятков евреев, это доказывают. Ежегодно Иран выделяет ливанским братьям 700 млн долларов, что подтверждает сам лидер «Хезболлы» Хасан Нас­ралла. В результате сегодня организация насчитывает от 20 до 50 тыс. бойцов, представляющих реальную военную силу. В её арсенале 150 тыс. ракет, способных достигнуть любой точки Израиля. Причём крепким орешком военная машина группировки стала благодаря полученному за рубежом опыту. Во время войны в Боснии Иран хотел прислать батальон в поддержку мусульман. Но американский президент Клинтон счёл неприемлемым его присутствие в Европе. Однако против присутствия 400 бойцов «Хезболлы» американцы не стали возражать. Вот и сейчас трёхтысячный контингент «Хезболлы» в Сирии играл решающую роль на самых ответственных участках фронта. У организации очень сильная спецслужба. Она, наверное, единственная сумела инфильтрироваться в израильские структуры, в сотрудничестве с ней был уличён даже подполковник израильской армии.
Кроме того, «Хезболла» ведёт образовательную деятельность, в её больницах пациентам бесплатно оказывается более качественная помощь, чем в государственных. Есть и политическое крыло. Часть государств, как, например, Франция, признают «Хезболлу». Другие, как Япония и Германия, считают организацию чисто террористической. И «Хезболла» проявляет удивительную гибкость. Она смогла не только договориться с историческими врагами сунитами, но и включила их отдельные вооружённые группировки в свой состав. Потому с ней возможно достигнуть соглашения, если на то будет воля её основного спонсора в лице Ирана.

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