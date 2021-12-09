Мир лишится США и Китая через 100 лет. Кому из стран ещё вынесли приговор?

Болгарское издание "Труд" составило топ-10 стран, которые могут исчезнуть через 100 лет, а некоторые даже раньше. В число приговорённых вошли США, Китай и Мальдивы.

Причины, по которым могут исчезнуть те или иные страны из представленной в болгарском издании "Труд" десятки, в основном две: природные и политические.

Так, Нидерланды, Кирибати и Мальдивы может просто затопить. Совсем. Причём популярный у русских богачей курорт может исчезнуть под водой одним из первых - уже в 2085 году. Причиной тому журналисты называют глобальное потепление.

В остальных семи случаях речь идёт о политических коллизиях. Среди стран, которым в СМИ уже вынесли приговор, значится Северная Корея, которой аналитики предрекли крах из-за недовольства политическим руководством. Похожую ситуацию описывают и для США. Журналисты отмечают, что "если что-то не объединит страну и не продолжатся события, которые только усугубят разногласия", то "велика вероятность того, что Соединённые Штаты изменятся". И первыми, как предполагается, отделятся Аляска и Техас.

Китай, как предсказывают журналисты, может потерпеть крах лет через сто. Не исключено, что это случится раньше.

"К 2030 году в стране может закончиться питьевая вода, и есть большой шанс, что страна в её нынешнем виде не доживет до 2050 года", - пишет автор публикации.

В список на исчезновение по политическим мотивам также попала "разделённая этническими конфликтами между фламандцами и валлонами" Бельгия, крах грозит и Соединённому Королевству. Как отмечается, "некоторые страны с большой вероятностью покинут" его и присоединятся к ЕС в качестве независимых. "И этот процесс будет разрешён в ближайшие 20 лет".

Кроме того, мир, по прогнозу журналистов, может лишиться Ирака и Испании в том виде, в каком эти страны существуют сейчас.