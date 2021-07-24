Мир изменился, а Зеленский сотоварищи не поняли • 104 • Украина

Как оказалось, в известной шутке «Британские ученые после долгих исследований выяснили, что каждый третий бандеровец (украинский неонацист и майдаун) такой же тупой, как и два предыдущих», — только доля шутки. Причём малая. Остальное — жёсткая правда.



Потому что украинская действительность это, увы, каждый день подтверждает. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил, что у его страны в вопросе «Северного потока-2» («СП-2») есть ещё два тайма и пенальти для того, чтобы свершить реванш. То есть закрыть газопровод. Несмотря на то, что сделать это не захотела канцлер Германии Ангела Меркель, и не смог президент США Джо Байден, о чём они и подписали некое двухстороннее соглашение прямо в Вашингтоне. А вот Кулеба типа сможет. Вот что он курит или когда обследовался у мозгоправа последний раз?



Или такая шутка «Вову Зеленского в США пригласили 30 августа потому, что 1 сентября ему в школу». И сам президент Украины уверен, что в США у него будет много дел. «Мы будем иметь откровенную и живую дискуссию по поводу серьёзной угрозы безопасности Украины со стороны „Северного потока-2‟, мирного урегулирования в Донбассе, проблем экономического развития», — написал он в своём «Твиттере», создавая мощную видимость, что он будет равноправным партнёром на переговорах с Байденом.



И это после того, как его поездка в США очень похожа не на равноправный визит, а на вызов холуя или подчинённого на выволочку. Да, Байден лично по телефону пригласил украинского визави в США. Но дата визита несколько раз переносилась, а потом в нарушение любого дипломатического этикета была установлена Штатами в одностороннем порядке, а Зеленский узнал о ней из сообщений СМИ, поскольку с ним ничего не согласовывали и не утрясали, а просто вызвали на ковёр, и всё. А всё потому, что в США Байдену Зеленский нужен или как зайцу стоп-сигнал, или для приказа новых вводных, как тому руководить «демократией на Днепре». Но при этом Зеленский не должен встречаться с сенаторами и конгрессменами, которые в это время разъедутся на летние, как они говорят, вакации и не смогут использовать украинского президента для своей войнушки. У кого с действующим главой США Байденом, у кого — с бывшим Дональдом Трампом. Если Трампу ещё этот «украинский геморрой» может понадобиться, то Байдену он без надобности. Вот он и вывал Зеленского, когда ему удобно.



Но Зеленский надувает щёки и бредит равноправием. Хотя из заявленных им тем переговоров с «СП-2» вопрос уже решён (к 30 августа эта «труба» вообще может быть физически достроена на 100%). По поводу мира в Донбассе уже высказался Берлин устами Меркель: Германия советует Украине Зеленского имплементировать в свои законы так называемую «формулу Штайнмайера». То есть выполнить «Минские соглашения-2», которые пугают Зеленского, как чёрта ладан. Ну, а проблемы экономического развития Украины во многом зависят от судьбы «СП-2». Кроме того, США и не обещали подкинуть деньжонок на «развитие Украины». Разве что заставить получить хоть кое-что после масштабной распродажи оставшихся активов и земли за бесценок и приоритетно американцам. Ну, так это больше напоминает грабёж на большой дороге сильным слабого.



И решение проблемы «СП-2» — не только зеркало нынешних отношений так называемого коллективного Запада, внешних кураторов к Украине и её властям в лице режима Зеленского и всех возможных последующих подобных камарилий. Провал киевской дипломатии в вопросе ненавидимого газопровода — это предвестник будущего отношения к Украине. Она своим вечным попрошайничеством и нахлебничеством уже надоела всем. От неё устают всё больше и больше. А это значит, что и кормить её больше всласть никто не будет.



А с «СП-2» киевские правители-«зелебобики» не поняли главного: мир изменился, стал многополярным, и никто больше не будет плясать под дудку США, до сих пор считающих себя гегемоном и мировым полицейским. Вот и провалился запрет «СП-2». Во-первых, потому что, повторяю, невозможным стал чисто политический диктат, когда две силы, непричастные к газопроводу (США, Украина и их польско-прибалтийские дружбаны), диктуют двум причастным (России и Германии с союзниками), что и как им делать. Это чисто политический аспект проблемы.



Во-вторых, геополитический аспект: внезапно выяснилось, что Вашингтону ближе и нужнее так называемая «трансатлантическая солидарность» и мир со «старой Европой» во главе с Германией, чем визги протеста и вечные просьбы Европы «новой» — Польши, стран Прибалтики и «какой-то» Украины. И Вашингтон пошёл на сделку с Берлином. А Украину поматросил и бросил. США такое делать не впервой (смотрите последнюю ситуацию с Афганистаном).



Но самое-то паскудное для Украины то, что она и без всякого принуждения или выгоды для себя уже сама отдалась Западу и выполнила практически всё, что от неё могли потребовать и продолжает это заискивающе и просительно делать. И война на юго-востоке продолжается, и русофобия процветает, и переформатирование Украины в «АнтиРоссию» идёт, как по маслу. Даже нынешние некие фронда и бунт майданной элиты, которая изображает из себя кинутую и обманутую и типа бузит в виде обещаний «уйти на Восток, если Запад не примет», — это не что иное, как недобросовестный и позорный шантаж от безнадёги и безысходности.



Есть же в этом деле, в-третьих, и чистая экономика. Вынужденная сделка Меркель-Байден по «СП-2» свидетельствует, что крупные мировые игроки больше не будут соглашаться с тем, чтобы кто-то третий вмешивался в чисто коммерческие проекты с какими-то политическими требованиями. Или по политическим мотивам. Как с «СП-2»: типа надо поддержать «территориальную целостность и безопасность Украины», а значит, не надо достраивать газопровод, а шантажировать им Берлин и Москву, чтобы раскошелились и дали денег Киеву.



Вашингтон и Берлин вроде бы договорились, что надавят на Москву, и вместе они что-то компенсируют Киеву. Но: а) обещать — не значит жениться; б) нет реальных механизмов реально надавить на Россию и Германию; в) если что-то и могут дать, то совсем не то и не столько, сколько Киев привык получать и потому требует.



Но беда-то Украины в том, что режим Зеленского ничего из вышеперечисленного не понял. И не хочет понимать! Он ноет и жалуется, попрошайничает и нахлебничает, угрожает и лебезит, а всё без толку. Поэтому дальше будет только хуже. Вот что, например, написал в Facebook экс-министр иностранных дел Украины и главный внешнеполитический порохобот Павел Климкин: «Новейшая договорённость по „Северному потоку-2‟ — только верхушка айсберга. Многое остаётся за кадром... Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А мы в первую очередь не в игре. Совсем. Нас не слушают, мы не ищем решения за одним столом с США, Евросоюзом и Германией. Мы даже не часть процесса, не то, что результата. Мы делаем много эмоциональных высказываний, которые имеют ту же силу, что и прошлогодний снег, и вообще никого не устраивают. В отношении нас ощутима нехватка доверия и уважения. Мы становимся частью проблемы, а не частью решения. Это очевидно и больно».



Грамотно написал, умно и правильно. Остаётся лишь один вопрос: почему же они становятся такими умными, когда их выпирают в отставку, а когда при деле, то лижут, лижут и лижут? Нынешний министр Кулеба, похоже, такой же — ждём его послеотставочных откровений. Если, конечно, к тому времени, от Украины что-то останется...

Как оказалось, в известной шутке «Британские ученые после долгих исследований выяснили, что каждый третий бандеровец (украинский неонацист и майдаун) такой же тупой, как и два предыдущих», — только доля шутки. Причём малая. Остальное — жёсткая правда.Потому что украинская действительность это, увы, каждый день подтверждает. Например, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил, что у его страны в вопросе «Северного потока-2» («СП-2») есть ещё два тайма и пенальти для того, чтобы свершить реванш. То есть закрыть газопровод. Несмотря на то, что сделать это не захотела канцлер Германии Ангела Меркель, и не смог президент США Джо Байден, о чём они и подписали некое двухстороннее соглашение прямо в Вашингтоне. А вот Кулеба типа сможет. Вот что он курит или когда обследовался у мозгоправа последний раз?Или такая шутка «Вову Зеленского в США пригласили 30 августа потому, что 1 сентября ему в школу». И сам президент Украины уверен, что в США у него будет много дел. «Мы будем иметь откровенную и живую дискуссию по поводу серьёзной угрозы безопасности Украины со стороны „Северного потока-2‟, мирного урегулирования в Донбассе, проблем экономического развития», — написал он в своём «Твиттере», создавая мощную видимость, что он будет равноправным партнёром на переговорах с Байденом.И это после того, как его поездка в США очень похожа не на равноправный визит, а на вызов холуя или подчинённого на выволочку. Да, Байден лично по телефону пригласил украинского визави в США. Но дата визита несколько раз переносилась, а потом в нарушение любого дипломатического этикета была установлена Штатами в одностороннем порядке, а Зеленский узнал о ней из сообщений СМИ, поскольку с ним ничего не согласовывали и не утрясали, а просто вызвали на ковёр, и всё. А всё потому, что в США Байдену Зеленский нужен или как зайцу стоп-сигнал, или для приказа новых вводных, как тому руководить «демократией на Днепре». Но при этом Зеленский не должен встречаться с сенаторами и конгрессменами, которые в это время разъедутся на летние, как они говорят, вакации и не смогут использовать украинского президента для своей войнушки. У кого с действующим главой США Байденом, у кого — с бывшим Дональдом Трампом. Если Трампу ещё этот «украинский геморрой» может понадобиться, то Байдену он без надобности. Вот он и вывал Зеленского, когда ему удобно.Но Зеленский надувает щёки и бредит равноправием. Хотя из заявленных им тем переговоров с «СП-2» вопрос уже решён (к 30 августа эта «труба» вообще может быть физически достроена на 100%). По поводу мира в Донбассе уже высказался Берлин устами Меркель: Германия советует Украине Зеленского имплементировать в свои законы так называемую «формулу Штайнмайера». То есть выполнить «Минские соглашения-2», которые пугают Зеленского, как чёрта ладан. Ну, а проблемы экономического развития Украины во многом зависят от судьбы «СП-2». Кроме того, США и не обещали подкинуть деньжонок на «развитие Украины». Разве что заставить получить хоть кое-что после масштабной распродажи оставшихся активов и земли за бесценок и приоритетно американцам. Ну, так это больше напоминает грабёж на большой дороге сильным слабого.И решение проблемы «СП-2» — не только зеркало нынешних отношений так называемого коллективного Запада, внешних кураторов к Украине и её властям в лице режима Зеленского и всех возможных последующих подобных камарилий. Провал киевской дипломатии в вопросе ненавидимого газопровода — это предвестник будущего отношения к Украине. Она своим вечным попрошайничеством и нахлебничеством уже надоела всем. От неё устают всё больше и больше. А это значит, что и кормить её больше всласть никто не будет.А с «СП-2» киевские правители-«зелебобики» не поняли главного: мир изменился, стал многополярным, и никто больше не будет плясать под дудку США, до сих пор считающих себя гегемоном и мировым полицейским. Вот и провалился запрет «СП-2». Во-первых, потому что, повторяю, невозможным стал чисто политический диктат, когда две силы, непричастные к газопроводу (США, Украина и их польско-прибалтийские дружбаны), диктуют двум причастным (России и Германии с союзниками), что и как им делать. Это чисто политический аспект проблемы.Во-вторых, геополитический аспект: внезапно выяснилось, что Вашингтону ближе и нужнее так называемая «трансатлантическая солидарность» и мир со «старой Европой» во главе с Германией, чем визги протеста и вечные просьбы Европы «новой» — Польши, стран Прибалтики и «какой-то» Украины. И Вашингтон пошёл на сделку с Берлином. А Украину поматросил и бросил. США такое делать не впервой (смотрите последнюю ситуацию с Афганистаном).Но самое-то паскудное для Украины то, что она и без всякого принуждения или выгоды для себя уже сама отдалась Западу и выполнила практически всё, что от неё могли потребовать и продолжает это заискивающе и просительно делать. И война на юго-востоке продолжается, и русофобия процветает, и переформатирование Украины в «АнтиРоссию» идёт, как по маслу. Даже нынешние некие фронда и бунт майданной элиты, которая изображает из себя кинутую и обманутую и типа бузит в виде обещаний «уйти на Восток, если Запад не примет», — это не что иное, как недобросовестный и позорный шантаж от безнадёги и безысходности.Есть же в этом деле, в-третьих, и чистая экономика. Вынужденная сделка Меркель-Байден по «СП-2» свидетельствует, что крупные мировые игроки больше не будут соглашаться с тем, чтобы кто-то третий вмешивался в чисто коммерческие проекты с какими-то политическими требованиями. Или по политическим мотивам. Как с «СП-2»: типа надо поддержать «территориальную целостность и безопасность Украины», а значит, не надо достраивать газопровод, а шантажировать им Берлин и Москву, чтобы раскошелились и дали денег Киеву.Вашингтон и Берлин вроде бы договорились, что надавят на Москву, и вместе они что-то компенсируют Киеву. Но: а) обещать — не значит жениться; б) нет реальных механизмов реально надавить на Россию и Германию; в) если что-то и могут дать, то совсем не то и не столько, сколько Киев привык получать и потому требует.Но беда-то Украины в том, что режим Зеленского ничего из вышеперечисленного не понял. И не хочет понимать! Он ноет и жалуется, попрошайничает и нахлебничает, угрожает и лебезит, а всё без толку. Поэтому дальше будет только хуже. Вот что, например, написал в Facebook экс-министр иностранных дел Украины и главный внешнеполитический порохобот Павел Климкин: «Новейшая договорённость по „Северному потоку-2‟ — только верхушка айсберга. Многое остаётся за кадром... Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А мы в первую очередь не в игре. Совсем. Нас не слушают, мы не ищем решения за одним столом с США, Евросоюзом и Германией. Мы даже не часть процесса, не то, что результата. Мы делаем много эмоциональных высказываний, которые имеют ту же силу, что и прошлогодний снег, и вообще никого не устраивают. В отношении нас ощутима нехватка доверия и уважения. Мы становимся частью проблемы, а не частью решения. Это очевидно и больно».Грамотно написал, умно и правильно. Остаётся лишь один вопрос: почему же они становятся такими умными, когда их выпирают в отставку, а когда при деле, то лижут, лижут и лижут? Нынешний министр Кулеба, похоже, такой же — ждём его послеотставочных откровений. Если, конечно, к тому времени, от Украины что-то останется... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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