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Мир или война? Судьба Европы и планеты определится в Мюнхене - Сосновский

19 февраля 2022, 02:00  •  98 • Политика
18 февраля стартует Мюнхенская конференция. Именно там определится судьба Европы и планеты, считает политолог Александр Сосновский. Мир или война?
В своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" политолог задумался, зачем президент США Джо Байден собрался выступить с обращением. Он не скажет, что начинает войну. Хозяин Белого дома подольёт масла в огонь обстановки страха, которую создают Штаты.
Из-за этого Владимир Зеленский отменит поездку в Мюнхен и останется в Киеве.
"Как это ни смешно звучит, но именно Зеленский мог бы разрушить тезис США о скором наступлении России", - написал Сосновский.
Он добавил, что украинский лидер наверняка заявил бы на конференции, что Россия не наступает, хоть и давит. Но Зеленский не поедет, а потому у Байдена не останется препятствий, чтобы довести ситуацию до абсурда, считает политолог.
"Завтра на конференции её участники смогут сами определить судьбу Европы и мира: мир или война. Под невыносимым давлением США", - сказано в посте.

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