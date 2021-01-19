Мир или война? Перспективы очередного конфликта между Израилем и Палестиной

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Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Тем временем 29 декабря ХАМАС провело в Секторе Газа военные учения. Согласно заявлению движения, они носили оборонительный характер, но в то же время были направлены на освобождение Палестины. В них принимали участие 11 организаций. Все они считаются в Израиле террористическими.

Очевидно, что учения проводились в качестве демонстрации силы во время роста напряжённости между США и Ираном. Поскольку были определённые сигналы приготовления к военному удару по Ирану (нахождение подводной лодки Израиля и ударной авианосной группы США на боевом дежурстве поблизости от Ирана), ХАМАС и "Исламский джихад" решили показать, что ждёт Израиль в случае такого нападения. С учётом боеспособности ливанской "Хезболлы" на северной границе Израиля такой сигнал не мог пройти незамеченным для израильской и американской разведок.

Ещё один фактор напряжённости стал заметен и в трудовых отношениях. По данным гражданской администрации Израиля, каждый день около 80 тысяч палестинцев пересекают границу для работы на территории Израиля. Ещё 30 тысяч палестинцев работают на Западном берегу, где находятся израильские поселения, – они трудятся в основном в промышленной зоне. Можно сказать, Израиль определённо зависит от палестинской рабочей силы.

31 декабря 2020 года на фабрике "Ямит" палестинские рабочие начали забастовку. Собственник Офер Талми в ответ на требования профсоюзной организации "Маан" (которая является израильской, а не палестинской) заявил, что "земля Израиля принадлежит еврейскому народу. Поэтому я не желаю иметь палестинских рабочих, даже если они каким-то образом связаны с государством Израиль".

Однако последовало новое решение израильских властей о строительстве дополнительных поселений на оккупированной палестинской территории.

Министр обороны Бени Ганц 11 января санкционировал строительство около 800 единиц жилья для израильтян в поселениях на Западном берегу.

Заявление о продолжении строительства поселений на Западном берегу было сделано премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он написал в твиттере, что "премьер‑министр Биньямин Нетаньяху приказывает ускорить строительство примерно 800 жилых единиц в Иудее и Самарии [Западный берег], в том числе в Таль-Менаше, родной общине покойной Эстер Хорган".

Ожидается, что Высший плановый комитет гражданской администрации одобрит данные шаги уже на этой неделе. Планы будут включать строительство 500 единиц жилья в поселениях Западного берега Итамар, Бейт-Эль, Шавей-Шомрон, Оранит и Гиват-Зеев, также намечаются продвижение планов строительства 100 единиц жилья в поселении Таль‑Менаше и строительство более 200 единиц жилья в Нофей-Нехемия.

Правда, Бени Ганц также дал добро на легализацию палестинских поселений, которые находятся под израильским военным и административным контролем.

Некоторые аналитики предполагают, что это решение было принято, чтобы как‑то компенсировать палестинцам захват их территорий. С другой стороны, правое израильское поселенческое движение "Регавим" резко раскритиковало решение Ганца, возложив ответственность за него на Нетаньяху.

В то время как Нетаньяху заявляет о расширении еврейских поселений на 800 единиц жилья, он также утверждает планы явно незаконного строительства Палестинской администрацией более чем сотни дунамов. Смысл этого ужасен: [еврейские] поселения должны сходиться в небольшие огороженные участки, в то время как Палестинская администрация расширяется по территории и получает на это одобрение,

– написали представители "Регавим" в своём твиттере.

Безусловно, расширение израильских поселений также будет агрессивно воспринято и с палестинской стороны, даже если на это будет согласие официальных палестинских властей.

Все эти действия указывают на тенденцию, которая может привести к более широкому конфликту между палестинцами и Израилем. При этом нужно учитывать, что накануне выборов в Израильский парламент (Кнессет), назначенных на 25 марта, все политические силы в Израиле так или иначе будут разыгрывать палестинскую карту. И правые силы будут делать ставку на антипалестинскую риторику.

В то же время в Палестине идёт процесс, направленный на примирение ФАТХ и ХАМАС, чтобы достичь единства палестинского народа. Ряд стран Северной Африки и Ближнего Востока поддерживают этот процесс.

Также следует добавить, что Израиль перешёл в зону ответственности Центрального командования Министерства обороны США. Ранее он относился к Европейскому командованию, но Дональд Трамп посчитал необходимым изменить эту формальность. Центральное командование охватывает Ближний Восток, Египет и Центральную Азию.

Военные эксперты в США считают, что этот ход вполне логичен, так как Израиль территориально находится на Ближнем Востоке. Подобная переорганизация поможет более оперативно осуществлять логистику, если понадобится проведение операций американских военных на территории Израиля.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.