«Мир» для бюджетников и хранение данных: какие законодательные изменения вступают в силу в России с 1 июля

В июле в силу вступает ряд изменений в российском законодательстве. С начала месяца на 10% увеличатся акцизы на табак, а бюджетники и студенты будут получать зарплаты и стипендии на карты национальной платёжной системы «Мир». Также начнут действовать новые правила определения степени опьянения водителей. Об этих и других нововведениях — в материале RT.

Хранение данных

С 1 июля операторы связи, владельцы интернет-ресурсов и мессенджеров будут обязаны хранить информацию о своих пользователях на территории России. Новое правило вступает в силу в рамках закона Яровой, который предусматривает ряд антитеррористических поправок в существующие законы. Теперь операторы связи должны будут хранить текстовые и голосовые сообщения, а также аудио- и визуальную информацию. Срок удержания этих данных не будет превышать шести месяцев.

Как пояснили в Госдуме, доступ к подобного рода информации будут иметь только органы, обеспечивающие безопасность, — МВД, ФСБ, Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), Федеральная таможенная служба (ФТС).

Сотрудники этих служб смогут просматривать личные данные пользователей только на основании судебного решения.

Операторов обяжут сохранять информацию в специальных дата-центрах, расположенных на территории РФ. Представители операторов сотовой связи уже заявили, что на исполнение закона им придётся потратить от 35 до 60 млрд рублей.

Тарифы ЖКХ

Россиян ожидает также индексация коммунальных платежей. В среднем тарифы ЖКХ по стране вырастут на 4%.

«Индексы утверждены с учётом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более 4%», — сообщается на сайте кабмина.

Таким образом, размер увеличения тарифа будет зависеть от региона. В Москве и Новгородской области он возрастёт на 5,5%, в Санкт-Петербурге — на 6%, в Башкортостане — на 5,9%, в Омской области — на 5%. Наименьшая индексация предусмотрена в Северной Осетии — на 3%, Кабардино-Балкарии — на 3,3%, Дагестане — на 3,3%. На Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, в Самарской и Московской областях средний платёж за ЖКХ вырастет на 4%.

Федеральная антимонопольная служба России проверила очередную индексацию тарифов ЖКХ и не нашла никаких нарушений, так как «среднее изменение платы за коммунальные услуги по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год».

Изменение тарифов на ЖКХ уложилось в план https://t.co/ILa10ecfst — ФАС (@rus_fas) 29 июня 2018 г.

Акцизы на табак

Курение в России становится всё менее выгодным. В начале июля будут повышены акцизы на табак на 10%. В денежном эквиваленте это приведёт к удорожанию папирос и сигарет с 2123 до 2335 рублей за одну тысячу штук. Таким образом, если сейчас средняя стоимость пачки составляет около 90 рублей, то эта цена вырастет примерно на 5%.

В начале года уже увеличили акциз на такие табачные изделия, как сигары. Ставка возросла с 171 до 188 рублей за штуку.

Ранее Минздрав РФ одобрил повышение тарифов, отметив, что подобная мера поможет увеличить продолжительность жизни в России. В ведомстве также предложили ввести индексацию акцизов на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года.

Карта «Мир» для бюджетников

К 1 июля завершится перевод всех работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов на карту «Мир». Соответствующие выплаты государство будет переводить на единую расчётную систему.

При этом для тех, кто получает отчисления из бюджета реже одного раза в год или постоянно живёт за границей, оформление карты необязательно. Что касается пенсионеров, которые получают переводы на другие банковские карты, то их замена будет производиться постепенно. Процесс перехода на платёжную систему «Мир» должен завершиться к 1 июля 2020 года.

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Центробанк РФ сообщил, что на сегодняшний момент выпущено уже 37 млн карт «Мир», ими пользуются более 95% работников бюджетной сферы и пенсионеров. По подсчётам ЦБ, зарплата на новую платёжную систему зачисляется примерно 17 млн человек.

Перевозка детей и алкотестеры

Определение уровня алкогольного опьянения теперь будет более точным. С 3 июля сотрудники ГИБДД смогут не только использовать алкотестер, который анализирует состав выдыхаемого воздуха, но и отправить водителя на сдачу анализа крови.

Законодатели пояснили, что таким образом можно будет не только с достоверной точностью выявить нарушителей за рулём, но и определить уровень алкоголя у пострадавших при ДТП, если они находятся в бессознательном состоянии.

Кроме того, в июле повысится безопасность перевозки детей. В Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях вступает в силу запрет на использование для перевозки организованных групп детей автобусов, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Эти же ограничения вступят в силу в других регионах с 1 октября 2019 года.

Торговля редкими животными

8 июля вступает в силу федеральный закон, запрещающий онлайн-продажу или покупку животных, занесённых в Красную книгу. Любому участнику подобной торговли грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырёх лет.

Кроме того, в интернете нельзя будет продавать любые части или дериваты редких животных. Так, например, за незаконный сбыт бивней моржей злоумышленников могут приговорить к принудительным работам на срок до трёх лет и выплате штрафа в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет. Этот же проступок может караться аналогичным штрафом и лишением свободы на срок до четырёх лет. Соответствующие изменения были внесены в статьи 253 и 258 Уголовного кодекса РФ.