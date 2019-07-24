Мир через коллективную безопасность: МИД России предложил Персидскому заливу выход из кризиса

Министерство иностранных дел России подготовило свою версию концепции коллективной безопасности, которая позволит урегулировать кризис в Персидском заливе.

Как пояснили дипломаты, текущие военно-политические и террористически угрозы в регионе, где сконцентрированы огромные запасы ресурсов, могут негативно отразиться на остальные мире. Поэтому Москва подготовила ряд предложений.

Речь идет о создании единой антитеррористической коалиции, которая будет действовать под эгидой Совбеза ООН и займется ликвидацией очагов экстремизма и политическим урегулированием в Сирии, Йемене и других странах. Все действия в регионе должны базироваться на нормах международного права, а миротворческие операции - проводиться на базе резолюций Совбеза ООН или с согласия законных властей.

Новая система безопасности должна реализоваться постепенно. Начать же стоит с наиболее острых проблем. Например, с урегулирования арабо-израильского конфликта, который является одним из главных источников нестабильности.

Все региональные игроки должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Доя этого стоит создать организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую войдут страны Персидского залива, Россия, США. Китай, Евросоюз Индия и другие заинтересованные стороны.

РФ предлагает заключить новые соглашения по контролю над вооружениями, о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком и оргпреступностью. Также нужно превратить регион в зону, свободную от оружия массового уничтожения и постоянных иностранных баз.