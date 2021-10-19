«Мир больше пяти»: Эрдоган выступил против нынешней структуры Совбеза ООН

Турция ведёт борьбу с «несправедливостью» политической системы мира, которая установилась после завершения Второй мировой войны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, учитывая изменения, происходящие в мире, судьба человечества не может и не должна быть «отдана на милость горстке стран-победителей». При этом в сентябре президент Турции сообщал о планах «загнать в угол» пятёрку постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы добиться расширения прав других членов этого международного органа. Добавим, что за последние годы нынешняя структура ООН неоднократно подвергалась нападкам со стороны различных государств, в числе которых Япония, Германия и Франция.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз раскритиковал текущую структуру организации деятельности Совета Безопасности ООН.

«Заявляя сегодня, что «мир больше пяти», мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы.

Он подчеркнул, что сегодняшний мир меняется практически во всех сферах жизни, поэтому не стоит полагать, что архитектура глобальной безопасности может оставаться прежней. По его мнению, радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара «отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы» к Африке: «Игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола».

«Мы отказываемся принимать такое положение дел в рамках двусторонних отношений, когда одна сторона всегда в выигрыше, а другая — в проигрыше. Или когда одна сторона всегда является производителем, а другая — потребителем. Наша цель — выигрывать (от отношений. — RT), развиваться, расти и двигаться дальше вместе», — заметил турецкий лидер.

В сентябре Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о наличии дорожной карты, цель которой — «загнать в угол» постоянных членов Совбеза ООН ради расширения прав других членов этого международного органа.

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Организация Объединённых Наций была учреждена в 1945 году во время Сан-Францисской конференции. Цель ООН — поддержание и укрепление международного мира и безопасности, развитие сотрудничества между государствами, а также предотвращение возникновения новых глобальных конфликтов, подобных Второй мировой войне.

В структуре ООН действует Совет Безопасности, состоящий из 15 членов организации. Пять государств — США, Великобритания, Китай, Россия и Франция — обладают статусом постоянных членов и наделены правом вето, а оставшиеся десять избираются сроком на два года.

«Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путём и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности», — говорится в сообщении на сайте ООН.

Инициативы по реформированию Организации Объединённых Наций предлагаются не впервые. Так, вопрос расширения состава Совбеза ООН был включён в повестку 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году, а в рамках 48-й сессии ГА (в 1993-м) была учреждена рабочая группа с открытым составом для изучения возможности расширения СБ ООН. По итогом её деятельности была утверждена резолюция, согласно которой решения по вопросам представительства стран в СБ ООН могут приниматься не менее чем двумя третями голосов Генассамблеи.

В последние годы критические замечания в адрес Совета Безопасности ООН звучат из разных стран.

В 2018 году всё тот же Эрдоган говорил, что Совбез сможет действовать справедливо только при расширении числа постоянных членов. Желание получить постоянное членство в СБ ООН также изъявляли в Бразилии, Индии, Японии и Германии.

В 2020 году на фоне 75-летия ООН ряд мировых лидеров вновь высказались о необходимости реформировать организацию.

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в нынешнем виде Совет Безопасности «слишком часто оказывается в тупиковой ситуации» и нуждается в реформах. В свою очередь, турецкий лидер заявил, что текущая структура ООН, при которой «судьба 7 млрд человек зависит от пяти стран, не отличается ни справедливостью, ни надёжностью». При этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отметил, что нынешняя система «не в полной мере отвечает целям Устава», подчеркнув, что мир изменился, а кризисы, настигающие человечество, становятся всё более масштабными. Совет Безопасности ООН не принимает больше «полезных решений», заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Система ООН работает сейчас с напряжением и не так эффективно, как могла бы. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». При этом глава государства указал, что свою основную функцию ООН по‑прежнему выполняет.

Также в этой статье российский лидер выразил надежду на скорое проведение очной встречи лидеров пяти ядерных держав — постоянных членов Совбеза ООН. Соответствующая инициатива, высказанная Путиным на Всемирном форуме памяти жертв холокоста, была поддержана главами Китая, Франции, США и Великобритании.

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В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что ведётся согласование концепции и вероятных итогов подобной встречи в верхах.

В целом, говоря о реформе Совета Безопасности, глава российского внешнеполитического ведомства неоднократно пояснял, что её содержание должно быть направлено на расширение числа стран, «представляющих развивающийся мир: Африку, Азию и Латинскую Америку».

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что Москва категорически против увеличения в Совбезе числа государств «коллективного Запада», которых там и так достаточно». Дипломат имел в виду расширение международного органа за счёт Германии и Японии.