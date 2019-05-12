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Минюст зачистит политику России от партий, не участвовавших в выборах – СМИ

12 мая 2019, 23:54  •  50 • Политика
В течение года Минюст России намерен проверить активность как минимум половины из политических партий, зарегистрированных в стране. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Как пояснили в Минюсте, из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 вошли в реестр в течение 2012 года, когда в стране было либерализовано законодательство о политических партиях, в частности снижена минимальная численность членов с 40 тыс. до 500 человек.
В 2019 году истекает предусмотренный законом для половины партий семилетний срок, в течение которого они были обязаны принять участие в выборах на разных уровнях. В том числе им надлежало зарегистрировать список своих кандидатов на выборах в Госдуму, либо на выборах президента России, либо на посты глав регионов не менее чем в 10% субъектов РФ.
Кроме того, партии должны были зарегистрировать списки своих кандидатов в депутаты региональных парламентов не менее чем в 20% регионов или кандидатов в местные органы самоуправления не менее чем в половине регионов России.
Если эти требования не были выполнены, партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд, пояснили в Минюсте.
Об этом сообщает ТАСС.

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