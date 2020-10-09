Минюст ввёл "закон Петра I" для адвокатов: Юристы возмущены

По новым требованиям Минюста, адвокаты должны измерять температуру клиентов и отказывать в консультации всем, у кого она от 37 градусов и выше. Также юристы обязаны избавиться от усов, бород и бакенбардов. Об этом говорится в письме ведомства, которое пришло президенту Адвокатской палаты Московской области.

Запрет на усы и бороду значится в документе как рекомендация. Однако за нарушение этих рекомендаций чиновники Минюста грозят немалым штрафом. Не сбритая борода и усы грозят адвокату штрафом до 40 тысяч рублей. А вот адвокатской конторе, как юридическому лицу, придётся заплатить уже до 500 тысяч.

Требования Минюста крайне возмутили юристов. По их мнению, ведомство явно превысило свои полномочия, обязав адвокатов измерять температуру клиентов и брить свои бороды.

В законе содержится исчерпывающий перечень полномочий Минюста. Это ведение реестра адвокатов, утверждение формы ордера, выдача удостоверений. Эпидемиологического контроля я в этом перечне не припомню, - цитирует МК слова адвоката Сергея Бадамшина.

Напомним, что аналогичными методами царь Пётр I боролся с растительностью на лице у своих бояр. Тем, кто не желал брить усы и бороду, полагалось платить соответствующий налог.