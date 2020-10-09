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Минюст ввёл "закон Петра I" для адвокатов: Юристы возмущены

09 октября 2020, 20:15  •  22 • Политика
Минюст велел адвокатам сбрить бороды и усы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Невыполнение рекомендации грозит крупным штрафом. Юристы возмущены.
По новым требованиям Минюста, адвокаты должны измерять температуру клиентов и отказывать в консультации всем, у кого она от 37 градусов и выше. Также юристы обязаны избавиться от усов, бород и бакенбардов. Об этом говорится в письме ведомства, которое пришло президенту Адвокатской палаты Московской области.
Запрет на усы и бороду значится в документе как рекомендация. Однако за нарушение этих рекомендаций чиновники Минюста грозят немалым штрафом. Не сбритая борода и усы грозят адвокату штрафом до 40 тысяч рублей. А вот адвокатской конторе, как юридическому лицу, придётся заплатить уже до 500 тысяч.
Требования Минюста крайне возмутили юристов. По их мнению, ведомство явно превысило свои полномочия, обязав адвокатов измерять температуру клиентов и брить свои бороды.
В законе содержится исчерпывающий перечень полномочий Минюста. Это ведение реестра адвокатов, утверждение формы ордера, выдача удостоверений. Эпидемиологического контроля я в этом перечне не припомню, - цитирует МК слова адвоката Сергея Бадамшина.
Напомним, что аналогичными методами царь Пётр I боролся с растительностью на лице у своих бояр. Тем, кто не желал брить усы и бороду, полагалось платить соответствующий налог.

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