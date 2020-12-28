|
Минюст внёс в реестр иноагентов пять человек: Физлица в списке появились впервые
28 декабря 2020, 23:40 • 145 • Политика
Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов пять человек. Раньше в списке были только организации, финансируемые из-за рубежа, а теперь в него впервые включили физических лиц.
На сайте ведомства сообщается, что реестр был расширен "во исполнение требований действующего законодательства". В него добавили имена Дарьи Апахончич, Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина, Льва Пономарёва. Все эти люди причислены к выполняющим функции иноагентов.
Так, 25 декабря Советом Федерации РФ был одобрен закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Документ отдадут на подпись президенту.
Иноагентами в России признаны физические лица, чья политическая деятельность финансируется из-за рубежа. Такой же статус могут присвоить незарегистрированным политическим некоммерческим организацииям, которые получают деньги из-за границы. Третья категория попадающих в список Минюста - иностранные журналисты, аккредитованные в России, если их деятельность связана с функциями иноагента.
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 10:15
|
23 декабря 2020, 02:30
|
23 декабря 2020, 08:55
|
22 декабря 2020, 23:45
|
28 декабря 2020, 00:45
|
26 декабря 2020, 01:05
|
24 декабря 2020, 01:25