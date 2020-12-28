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Минюст внёс в реестр иноагентов пять человек: Физлица в списке появились впервые

28 декабря 2020, 23:40  •  145 • Политика
Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов пять человек. Раньше в списке были только организации, финансируемые из-за рубежа, а теперь в него впервые включили физических лиц.
На сайте ведомства сообщается, что реестр был расширен "во исполнение требований действующего законодательства". В него добавили имена Дарьи Апахончич, Людмилы Савицкой, Сергея Маркелова, Дениса Камалягина, Льва Пономарёва. Все эти люди причислены к выполняющим функции иноагентов.
Так, 25 декабря Советом Федерации РФ был одобрен закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных в стране иностранными агентами. Документ отдадут на подпись президенту.
Иноагентами в России признаны физические лица, чья политическая деятельность финансируется из-за рубежа. Такой же статус могут присвоить незарегистрированным политическим некоммерческим организацииям, которые получают деньги из-за границы. Третья категория попадающих в список Минюста - иностранные журналисты, аккредитованные в России, если их деятельность связана с функциями иноагента.

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