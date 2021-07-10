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Минюст включил пять организаций в список нежелательных НПО

10 июля 2021, 01:30  •  66 • Политика
Министерство юстиции России в пятницу, 9 июля, включило в список нежелательных в России пять европейских НПО. Об этом свидетельствует информация на сайте министерства.
Таким образом, в перечень были включены следующие британские неправительственные организации: Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»).
Кроме того, в список попала чешская организация Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»), а также французская European Choice («Европейский выбор»).
В министерстве уточнили, что организации включены в список на основании решений заместителя генерального прокурора России от 29 июня и 30 июня 2021 года.
28 июня президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для россиян входить в нежелательные НПО за рубежом.
Согласно документу, вводится запрет на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц».
1 июля российский лидер также подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за участие в финансировании иностранной или международной НПО, признанной в РФ нежелательной.
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