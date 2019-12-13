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Минюст включил фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" в список иноагентов
13 декабря 2019, 16:09 • 58 • Политика
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ включил ингушские фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
"13 декабря 2019 г. в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена некоммерческая организация "Общественный фонд социального развития "Генезис", - говорится на сайте Минюста.
Также в реестр включен некоммерческий фонд "Правовая инициатива".
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