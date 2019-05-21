Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука

Министерство юстиции Украины перерегистрировало образованную в 2015 году партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом говорится в сообщении партии, опубликованном в Facebook.

«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнёры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы», — указывается в сообщении.

Ранее Вакарчук заявил, что намерен принять участие в выборах в Верховную раду. Сообщалось, что причиной создания партии «Голос» лидер группы «Океан Эльзы» назвал стремление обновить украинскую политику. При этом он добавил, что не намерен отказываться от музыки ради политики.

Подробнее — в материале RT.