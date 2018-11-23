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Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
23 ноября 2018, 23:09 • 90 • Украина
Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.
РИА Новости
«Комиссия Минюста на своём заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за религиозной организацией «Почаевская Свято-Успенская лавра», — приводит слова Сукмановой пресс-служба ведомства.
Отмечается, что соответствующий приказ был подписан 23 ноября.
По словам Сукмановой, регистратор осуществил госрегистрацию права пользования с нарушениями требований действующего законодательства, в связи с чем это решение и было отменено.
Ранее сообщалось, что на Украине открыли дело из-за передачи УПЦ МП Почаевской лавры.
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