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Минюст Украины хочет использовать иск в ЕСПЧ как аргумент для новых санкций против РФ
13 августа 2018, 15:24 • 83 • Украина
КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Украина хочет использовать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ о "нарушениях прав" украинских заключенных как аргумент для введения дополнительных международных санкций против России.
Об этом в понедельник заявил глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко.
"Впервые подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушение прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных в России, с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников. Это дает нам аргумент перед международными партнерами для введения дополнительных санкций против всего руководства РФ и причастных к данным политически мотивированным преследованиям чиновников, работающих в России", - сказал Петренко.
Он также уточнил, что украинская сторона планирует предложить "сформировать отдельный санкционный список".
Украина 10 августа 2018 года подала иск в ЕСПЧ о "нарушении прав" 71 человека, которых Украина считает политзаключенными. В Москве неоднократно подчеркивали, что в России нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, предусмотренных уголовным законодательством.
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