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Минюст США решил найти уязвимые места российских компаний

16 апреля 2021, 11:45  •  119 • Политика
Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Организации проверят на предмет угроз цепям поставок
Министерство юстиций США решили заняться российскими компаниями. Ведомство инициировало проверку "десятка" организаций, которые проверят на наличие "потенциальных" угроз цепям поставок американским фирмам.
На данный момент уже запущенный процесс находится на первоначальных этапах. Помощник генерального прокурора Джон Демерс не исключил, что на изучение угроз и рисков, которые компании могут предоставлять США, уйдет немало времени.
Затем данные о российских компаниях может передано в Минторг, который, возможно, будет принимать решение о дальнейших мерах в отношении компаний РФ, сообщает Reuters.
Напомним, что вчера, 15 апреля, США объявили санкции против российского госдолга. Действовать они начнут 14 июня. С этого дня американским финансовым учреждениям будет запрещено приобретать гособлигаций РФ.
В Белом доме объяснили, что очередные ограничения направлены на защиту национальных интересов Штатов и призваны снизить "вредящую внешнюю деятельность" России.
Также под санкции попали шесть российских компаний, которые обвиняются в том, что оказывают поддержку киберпрограмме Москвы. Всего список пополнился 32 юридическими и физическими лицами.
Вашингтон в том числе выслал 10 российских дипломатов, среди которых, согласно заявлению США, есть представители спецслужб России.

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