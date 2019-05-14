Минюст США рассматривает запрос России о возвращении на родину летчика Ярошенко

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США рассматривает направленный российской стороной запрос о возвращении на родину осужденного в США летчика Константина Ярошенко. Об этом говорится в адресованном Ярошенко письме посла России в США Анатолия Антонова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения", - отмечается в документе.

"Находимся в контакте с Госдепартаментом США. 6 мая провели в ведомстве встречу и вручили ноту с требованием совместно с Федеральным бюро тюрем обеспечить оказание вам квалифицированной медицинской помощи. Обратили внимание на необходимость проведения регулярных обследований для профилактики заболеваний", - сообщил посол.

По словам Антонова, российские дипломаты во взаимодействии с адвокатами и супругой Ярошенко будут продолжать прикладывать все возможные усилия, чтобы ускорить возвращение россиянина на родину.

8 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что планирует вновь обратиться к властям США с просьбой депортировать Ярошенко в Россию в связи с состоянием его здоровья.

Дело Ярошенко

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.