Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тяжелые времена для "грантоедов": Работа посольства США в Киеве парали...
Штаб Зеленского оценил ультиматум Климкина Европе из-за санкций против России
Еврокомиссия согласилась выслушать аргументы в защиту "Северного потока - 2...
Испания отозвала фрегат "Мендес Нуньес" из сопровождения американского...
Главная / Политика

Минюст США рассматривает запрос России о возвращении на родину летчика Ярошенко

14 мая 2019, 06:24  •  53 • Политика

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции США рассматривает направленный российской стороной запрос о возвращении на родину осужденного в США летчика Константина Ярошенко. Об этом говорится в адресованном Ярошенко письме посла России в США Анатолия Антонова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время в Минюсте США рассматривается запрос Министерства юстиции Российской Федерации о вашем возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения", - отмечается в документе.

"Находимся в контакте с Госдепартаментом США. 6 мая провели в ведомстве встречу и вручили ноту с требованием совместно с Федеральным бюро тюрем обеспечить оказание вам квалифицированной медицинской помощи. Обратили внимание на необходимость проведения регулярных обследований для профилактики заболеваний", - сообщил посол.

По словам Антонова, российские дипломаты во взаимодействии с адвокатами и супругой Ярошенко будут продолжать прикладывать все возможные усилия, чтобы ускорить возвращение россиянина на родину.

8 мая уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что планирует вновь обратиться к властям США с просьбой депортировать Ярошенко в Россию в связи с состоянием его здоровья.

Дело Ярошенко

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери, рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 19:24
Иран имел право частично приостановить выполнение СВПД - Лавров
13 мая 2019, 20:39
Слуцкий назвал вульгарным шантажом угрозы Климкина отказаться от выполнения "Минска-2"
13 мая 2019, 20:39
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало
14 мая 2019, 05:09
"Никаких политических условий": Китай помог Венесуэле медикаментами
14 мая 2019, 01:54
Не допустим развала и трагедий: Путин о будущем оборонной промышленности в России
14 мая 2019, 01:54
Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2019, 07:39
В Швеции нашли "доказательства", что Путин — самый богатый человек на планете
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
07 мая 2019, 17:09
"Надо защищать русских на Украине": В бундестаге озвучили четкий план по снятию санкций с России
12 мая 2019, 19:12
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
12 мая 2019, 01:09
"Не дай Бог упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем": Ходорковский оскорбил Яровую и "сел в лужу"
11 мая 2019, 21:54
Вэсэушники отказались выполнять приказ командира и убили его
07 мая 2019, 10:24
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.