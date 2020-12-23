Минюст США прижал Google иском: В корпорации в оправдание прикрылись людьми

Компания Google получила очередной иск. На этот раз от Министерства юстиции США. В ведомстве обвинили корпорацию в нарушении американского антимонопольного законодательства. Как отмечалось, гражданский иск к Google был подан Минюстом США за нанесённый ущерб конкуренции на онлайн-площадках.

В компании неловко оправдываются. Газета The New York Times приводит заявление руководства корпорации, в котором Google прикрывается людьми, использующими их продукт.

"Люди пользуются поисковым инструментом Google потому, что сами выбирают его", - говорится в сообщении, намекая в то же время, что на пользователей никакого давления не оказывается.

Основной же целью корпорации называется желание "систематизировать мировой поток информации", сделать его полезнее и доступнее для многих.

Напомним, ранее против корпорации Google было подано три антимонопольных иска. Кроме Минюста США "войной" на IT-гигант пошло почти с полсотни штатов Америки, обвинив компанию в сговоре с Facebook.