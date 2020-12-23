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Минюст США прижал Google иском: В корпорации в оправдание прикрылись людьми

23 декабря 2020, 23:35  •  77 • В мире
Минюст США предъявил гражданский иск к корпорации Google за нанесённый ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В компании же оправдались, прикрывшись тем аргументом, что, мол, люди пользуются поисковым инструментом Google потому, что сами выбирают его.
Компания Google получила очередной иск. На этот раз от Министерства юстиции США. В ведомстве обвинили корпорацию в нарушении американского антимонопольного законодательства. Как отмечалось, гражданский иск к Google был подан Минюстом США за нанесённый ущерб конкуренции на онлайн-площадках.
В компании неловко оправдываются. Газета The New York Times приводит заявление руководства корпорации, в котором Google прикрывается людьми, использующими их продукт.
"Люди пользуются поисковым инструментом Google потому, что сами выбирают его", - говорится в сообщении, намекая в то же время, что на пользователей никакого давления не оказывается.
Основной же целью корпорации называется желание "систематизировать мировой поток информации", сделать его полезнее и доступнее для многих.
Напомним, ранее против корпорации Google было подано три антимонопольных иска. Кроме Минюста США "войной" на IT-гигант пошло почти с полсотни штатов Америки, обвинив компанию в сговоре с Facebook.

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