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Минюст США озвучил обвинения против зампреда правления "Новатэка"
24 сентября 2021, 01:00 • 45 • В мире
В сообщении американского министерства говорится, что Марк Энтони Джитвэй был арестован за неуплату налогов.
В США арестовали зампреда правления компании "Новатэк". Речь идет о Марке Джитвэе. Как говорится в сообщении американского Минюста, фигуранта обвиняют в неуплате налогов на сумму в 93 млн долларов.
По версии американской стороны, топ-менеджер обманывал США, уклоняясь от налогов. По каждому из пунктов обвинения Джитвэю грозит от 5 до 20 лет тюрьмы.
Сообщается, что в качестве активов он мог использовать акции и опционы, полученными в момент своей работы в "Новатэке". Обвинение убеждено, что на протяжении долгих лет гражданин США уклонялся от уплаты налогов, в том числе при помощи своей супруги, гражданки России.
ТАСС напоминает, что Джитвэй работал в России с 1995 года, карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году, и лишь три года назад получил гражданство России.
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