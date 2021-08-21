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Минюст России расширил список НКО-иноагентов "Четвёртым сектором"

21 августа 2021, 15:50  •  30 • Политика
Список НКО, выполняющей функцию иностранного агента пополнился ещё одним. В чёрный список попала Пермская региональная общественная организация поддержки и развития медиапроектов "Четвёртый сектор".
По информации соосновательницы организации Анастасии Сечиной, "Четвёртый сектор" признан иностранным агентом".
"У меня до сих пор нет акта внеплановой проверки на руках, - поделилась она информацией у себя на странице в Facebook, отметив, что "запись на сайте Минюста уже появилась".
Речь идёт о Пермской региональной общественной организации поддержки и развития медиапроектов. Теперь "Четвёртый сектор" официально признан НКО, выполняющей функцию иностранного агента.
По информации министерства, эту организацию финансировал филиал Фонда Фридриха Науманна за свободу в России (Германия) и Фонд PRO NOVA (Молдавия). Есть претензии и к политической деятельности НКО. Последняя, как полагают в Минюсте, выражается в "оказании влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

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