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Минюст России признал НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной
17 июля 2019, 19:24 • 51 • Украина
Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.
© minjust.ru
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включён Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев», Канада)», — заявил директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков.
Он добавил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решения заместителя генпрокурора.
Генеральная прокуратура России признала деятельность НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной 12 июля.
1 июля Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
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