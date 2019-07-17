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Минюст России признал НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной

17 июля 2019, 19:24  •  51 • Украина
Минюст России включил канадскую неправительственную организацию «Всемирный конгресс украинцев» в перечень нежелательных.
 
© minjust.ru
 

«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включён Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев», Канада)», — заявил директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков. 

Он добавил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России» на основании решения заместителя генпрокурора. 

Генеральная прокуратура России признала деятельность НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной 12 июля. 

1 июля Генпрокуратура включила в список организаций, признанных нежелательными в России, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).

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