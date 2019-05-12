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Минюст проверит активность половины политических партий в России

12 мая 2019, 12:09  •  49 • Политика

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В Минюсте пояснили, что из 61 зарегистрированной в России политической партии 32 были включены в реестр в течение 2012 года (когда было либерализовано законодательство о политических партиях, в частности, необходимая для регистрации партии численность ее членов сократилась с 40 тыс. до 500 человек). Поскольку изменения в закон "О политических партиях" вступили в силу 4 апреля 2012 года, государственная регистрация созданных после либерализации законодательства партий началась с мая 2012 года.

В 2019 году для половины партий истекает предусмотренный законом семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в выборах на федеральном, региональном или местном уровне (зарегистрировать список кандидатов на выборах в Госдуму или кандидата на выборах президента России, или кандидатов на посты глав регионов не менее чем в 10% субъектов РФ, или списки кандидатов в депутаты региональных парламентов не менее чем в 20% регионов, или зарегистрировать кандидатов на выборах в местные органы самоуправления не менее чем в половине регионов РФ).

В случае несоблюдения этого требования политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда за неучастие в выборах в течение семи лет подряд, отметили в Минюсте.

"Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться Минюстом России в рамках текущего контроля на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение семи лет, предоставленных Центральной избирательной комиссией РФ, с учетом даты государственной регистрации политических партий", - сообщили ТАСС в Минюсте.

24 апреля глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что до конца года может быть ликвидирована треть (около 20) из зарегистрированных партий. По ее словам, у 25 партий нет ни одного мандата (депутатов Госдумы, региональных собраний или органов местного самоуправления).

Партийный бум

Либерализация закона о политических партиях в России семь лет назад привела к массовому созданию партий. Еще до вступления поправок в силу в феврале-апреле было создано более 150 оргкомитетов политических партий. За первый год действия закона было включено в реестр 56 новых партий (до принятия изменений действовало семь партий). К 2015 году их число достигло 77.

С 2012 года из реестра было исключено 35 партий, из них пять - в связи с принятием съездами решений о самоликвидации. 20 партий были исключены Минюстом из реестра в связи с тем, что не зарегистрировали в полугодовой срок после включения партии в реестр региональные отделения более чем в половине субъектов РФ. В отношении 13 партий Верховным судом РФ были приняты решения о ликвидации в связи с неустранением в установленный срок нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности политической партии, отсутствием зарегистрированных региональных отделений более чем в половине регионов, неоднократным непредставлением в установленный срок в Минюст обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в реестр.

В Минюсте отметили также снижение активности по созданию партий. По состоянию на 6 мая министерством учтены сведения лишь о 29 оргкомитетах для подготовки и проведения учредительного съезда политических партий.

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