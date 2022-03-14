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Минюст предложил обязать чиновников сообщать о попытках дать им взятку

14 марта 2022, 19:45  •  97 • Политика
Минюст России предложил внести поправки в закон о противодействии коррупции, согласно которым региональных чиновников и депутатов обяжут уведомлять органы прокуратуры обо всех попытках склонить их к коррупции. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Так, предлагается дополнить статью 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» следующим уточнением: «Лица, замещающие государственные должности субъектов России <...> обязаны уведомлять органы прокуратуры или иные государственные органы, уполномоченные в соответствии ‎с законом на проведение проверок по таким обращениям <...> обо всех случаях обращения ‎к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений».

Как подчеркивается в законопроекте, региональные чиновники и депутаты должны сообщить о попытке склонить их к коррупции в срок не позднее пяти дней.
По словам адвоката МКА «Клишин и партнеры» Андрея Шугаева, дополнение в ФЗ «О противодействии коррупции» — это «бег на месте».
«Дело в том, что сама по себе инициатива хорошая, но вопрос в том, как она будет работать. <...> Если предложение об участии в коррупции поступает добросовестному гражданину или бизнесмену, то всё равно это остается на совести того, кто получает подобное предложение. В этом случае акцент делается больше на элементах этики и морали, чем на правовых вопросах. Я отношусь к этим дополнениям с симпатией, но не стоит забывать, что и сейчас гражданину не запрещается сообщать о готовящихся преступлениях, в том числе и коррупционных», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».
27 января Бабушкинский суд Москвы арестовал до 25 марта экс-главу регионального управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова, которого задержали по подозрению в получении взятки.
Ранее, 19 января, в связи с событиями пятилетней давности был задержан бывший заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Речь идет о хищениях в компании «Спецтрансстрой», где он несколько лет назад работал первым заместителем генерального директора. Вину фигурант не признал.
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