Минюст поставил точку в спорах о карантинных ограничениях в России

Минюст России проверил законность введённых в стране ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство пришло к выводу, что ограничительные меры были обоснованными и соразмерными угрозе. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Проверка была организована по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина после того как ряд граждан страны попытались оспорить некоторые ограничения, посчитав их антиконституционными. В частности, речь идёт о довольно жёстких карантинных мерах в Москве.

"Меры, введённые на территории Российской Федерации, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан", - гласят итоги проведённой проверки.

Также отмечается, что принятые меры были приняты своевременно и полностью соответствовали степени угрозы жизни и здоровью граждан страны.