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Минюст поставил точку в спорах о карантинных ограничениях в России
06 июня 2020, 16:55 • 27 • Политика
Минюст признал соразмерными и обоснованными введённые в России ограничения из-за пандемии коронавируса. "При введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод", - подчеркнули в ведомстве.
Минюст России проверил законность введённых в стране ограничениях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ведомство пришло к выводу, что ограничительные меры были обоснованными и соразмерными угрозе. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Проверка была организована по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина после того как ряд граждан страны попытались оспорить некоторые ограничения, посчитав их антиконституционными. В частности, речь идёт о довольно жёстких карантинных мерах в Москве.
Также отмечается, что принятые меры были приняты своевременно и полностью соответствовали степени угрозы жизни и здоровью граждан страны.
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