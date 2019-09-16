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Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
16 сентября 2019, 14:54 • 24 • Политика
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Об этом 16 сентября заявила пресс-служба ведомства.
Речь идет о документах, которые касаются сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и других областей, передает ТАСС.
11 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Оно должно быть реализовано до конца текущего года. В частности, отменены акты о восьмичасовом рабочем дне; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках.
Речь идет о реформе надзорной деятельности, предусматривающей отмену всех устаревших требований к бизнесу. Предполагается, что мера упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране.
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