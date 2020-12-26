Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов после заявления ФСБ

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.

Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" отказано в исключении из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, - говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что 25 декабря было принято решение добавить в перечень благотворительный фонд "Свеча", красноярскую организацию "Мы против СПИДа" и Фонд защиты прав граждан.

В перечень НКО-иноагентов попадают организации, которые ведут политическую деятельность и при этом получают финансирование из-за рубежа. Российские власти неоднократно отмечали, что очень часто Запад пытается вмешиваться в дела других стран с помощью НКО, многие из которых, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к политике, однако на деле занимаются достижением конкретных политических целей.

Напомним, что ранее Навальный выложил в Сеть запись разговора с неким человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". По словам оппозиционера, этот разговор доказывает факт его отравления российскими спецслужбами. ФСБ в свою очередь заявила, что разговор является фейковым, а для его записи использовались методы, к которым нередко прибегают зарубежные разведорганы.