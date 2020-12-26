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Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов после заявления ФСБ
26 декабря 2020, 18:30 • 252 • Политика
Минюст России отказался исключать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) из реестра иностранных агентов после заявления ФСБ о сотрудничестве Алексея Навального с иностранными спецслужбами.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства юстиции России.
Ведомство также отметило, что 25 декабря было принято решение добавить в перечень благотворительный фонд "Свеча", красноярскую организацию "Мы против СПИДа" и Фонд защиты прав граждан.
В перечень НКО-иноагентов попадают организации, которые ведут политическую деятельность и при этом получают финансирование из-за рубежа. Российские власти неоднократно отмечали, что очень часто Запад пытается вмешиваться в дела других стран с помощью НКО, многие из которых, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к политике, однако на деле занимаются достижением конкретных политических целей.
Напомним, что ранее Навальный выложил в Сеть запись разговора с неким человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". По словам оппозиционера, этот разговор доказывает факт его отравления российскими спецслужбами. ФСБ в свою очередь заявила, что разговор является фейковым, а для его записи использовались методы, к которым нередко прибегают зарубежные разведорганы.
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