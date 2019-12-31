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Минюст ликвидировал партию "Альянс зеленых"

31 декабря 2019, 06:39  •  58 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции на основании решения Верховного суда ликвидировало партию "Альянс зеленых". Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Министерством юстиции Российской Федерации принято решение о ликвидации политической партии "Альянс зеленых" и ее региональных отделений и иных структурных подразделений на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 14 июня 2019 года, вступившего в законную силу 13 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

В июне Верховный суд России ликвидировал по искам Минюста РФ за неучастие в выборах семь партий: Народную партию России, Социал-демократическую партию России, партию "Города России", Партию пенсионеров России, Народную партию "За женщин России", а также партии "Альянс зеленых" и "Союз горожан". Иски были поданы на основании анализа Минюстом соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к партиям, является участие в избирательных кампаниях. Если в течение семи лет подряд партия не участвовала в выборах, она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ. После вступления решения суда о ликвидации в силу организация исключается из списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах.

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