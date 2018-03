Минюст изгнал из России еще одного "грантодателя" из США

• 76 • Политика

Министерство юстиции признало работу аналитического центра "Германский фонд Маршалла США" нежелательной на территории России.

Минюст признал нежелательной деятельность на территории России еще одной американской неправительственной организации. На этот раз одобрение ведомства вызвал так называемый "Германский фонд Маршалла США" - The German Marshall Fund of the United States (GMF).

Фонд Маршалла был основан в 1972 году. Хоть данная организация позиционирует себя преимущественно как аналитический центр, на этом ее деятельность не ограничивается.

В числе прочего она также причастна к выдачи грантов для политических исследований и проектов в различных странах мира. Следует отметить, что отечественный Минюст включил фонд в свои списки на основании решения главы Генпрокуратуры России.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная организация The German Marshall Fund of the United States (GMF)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции.