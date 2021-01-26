Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Минюст и Банк России объявили войну обналичке: Эксперт предупредил о возможной ловушке

26 января 2021, 11:30  •  141 • Политика
В России могут запретить выплаты по исполнительным листам за рубеж. Эксперт объяснила, для чего это нужно, и рассказала о "подводных камнях".
Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом. Инициативу прокомментировала доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, член Высшего совета "Сильной России" Наталья Оганова.
Поводом для разработки законопроекта стала набирающая популярность схема по отмыванию денег. Готовящийся законопроект обяжет компании и граждан, желающих получить возмещения по исполнительному листу, иметь счёт в российской кредитной организации, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам Натальи Огановой, появление такого законопроекта показывает, что в России продолжается борьба с обналичиванием денежных средств. Но исполнительные листы - это всего лишь одна из многих схем вывода денег за рубеж.
Количество средств, которые ушли на зарубежные счета, увеличилось почти в два раза. Такая проблема есть для России, потому что все борются, чтобы денежные средства из России не утекали,
- сказала Наталья Оганова в беседе с Nation News.
Она добавила, что меры по ограничению обналички необходимы, однако также важно, чтобы эти меры не били по добросовестным участникам рынка. Обязательство иметь счёт в России, чтобы деньги поступили на него, может сократить число контрактов, отмечает эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
26 января 2021, 09:40
"Скучно, девочки": Восемь реплик Путина о "дворце" и одно напоминание о ракетном ударе
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Нава...
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 02:20
AstraZeneca не понравилась? Ещё одна страна предпочла российскую вакцину от COVID-19
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпус...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
23 января 2021, 01:55
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.