Минюст и Банк России объявили войну обналичке: Эксперт предупредил о возможной ловушке

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом. Инициативу прокомментировала доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, член Высшего совета "Сильной России" Наталья Оганова.

Поводом для разработки законопроекта стала набирающая популярность схема по отмыванию денег. Готовящийся законопроект обяжет компании и граждан, желающих получить возмещения по исполнительному листу, иметь счёт в российской кредитной организации, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам Натальи Огановой, появление такого законопроекта показывает, что в России продолжается борьба с обналичиванием денежных средств. Но исполнительные листы - это всего лишь одна из многих схем вывода денег за рубеж.

Количество средств, которые ушли на зарубежные счета, увеличилось почти в два раза. Такая проблема есть для России, потому что все борются, чтобы денежные средства из России не утекали,

- сказала Наталья Оганова в беседе с Nation News.

Она добавила, что меры по ограничению обналички необходимы, однако также важно, чтобы эти меры не били по добросовестным участникам рынка. Обязательство иметь счёт в России, чтобы деньги поступили на него, может сократить число контрактов, отмечает эксперт.