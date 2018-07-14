Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам • 158 • Аналитика







Европейцы сопротивляются и раскошеливаться в основном не хотят. Трамп же решил, что, если нагло потребовать больше, то испугаются и сразу дадут сколько надо. Он потребовал повысить расходы до 4% ВВП — это при том, что у самих США — только 3,5%! Он, как сообщают многие источники, в том числе американские, в частности, Politico, пригрозил даже "собрать манатки" и выйти из альянса, если европейцы не согласятся с подобным ультиматумом.





Но европейцы не согласились, а официальные представители Белого Дома и вовсе дезавуировали слова своего шефа, заявив, что предложение насчет 4% не отражает официальной позиции США. Подобное для главы государства просто немыслимо — даже вечно пьяного Порошенко никто из подчиненных не пытается дезавуировать. Но похоже, это нормально для Трампа, который очень хотел встретиться с Путиным, а это предложение просто саботировалось помощниками. И это — лидер одной из двух сверхдержав?



У него, кстати, вообще какие-то странные манеры в политике, почерпнутые из бизнеса. И сразу возникают вопросы: он точно был степенным торговцем недвижимостью и устроителем конкурсов красоты, а не кем-то из представителей "старых добрых семей" с итальянскими корнями, промышляющих, ну, скажем, в Лас-Вегасе в игорном бизнесе? А то манеры какие-то рэкетирские, уголовные, не первый раз это заметно. Манеры "наехать на фраера" с целью выяснить, "лох или свой пацан", проявлялись еще в попытках "разрулить" в Сирии или с КНДР поначалу. Когда выяснялось, что бояться никто не собирается, а его "наезды" приносят отрицательные результаты, так сразу пластинка менялась на "очень хочу поладить". Впрочем, мир уже знает еще одного торговца недвижимостью и девелопера, ставшего известным, и тоже печально — это Усама бин Ладен.



В итоге было согласовано заранее разрабатывавшееся решение о поэтапном росте военных расходов до 2% к 2024 г. Разумеется, большая часть европейских стран приняла это решение потому, что оно отражает принцип "или ишак помрет, или падишах" (кто ишак, кто падишах — сами решайте), то есть или руководство и обстановка изменятся и не потребуется этот самый рост, или можно будет просто втихую "запороть" выполнение этого решения. Хотя та же Германия сразу заявила, что никаких 2% тратить не намерена, а может нарастить до 1,5%, и не к 2024 г., а куда позже. Новое итальянское руководство тоже с порога заявило, что никаких дополнительных трат делать не намерено. Ну ладно, крупные страны "старого" НАТО, так и неофиты бунтовать начали, не успел саммит закончиться: Чехия в лице премьера Бабиша тоже заявила, что Прага "не собирается ускорять рост военных расходов".



Что ж такое делается, люди добрые, совсем европейские пацаки американским чатланам на голову сели, до чего же довел НАТО этот фигляр! В общем, не успели петухи три раза пропеть, а уже отрекаются. Интересно, что Трамп заявил, что выйти из альянса может в любой момент, и Конгресс ему тут не нужен, но нужды в этом нет, потому что "альянс стал сильнее за эти 2 дня, чем когда-либо". Судя по всем этим заявлениям европейцев, он настолько же "усилился", как американский ядерный арсенал (который численно упал за прошедший год почти на 8%). Но Трампу все равно, у него в заявлениях одна реальность, в твиттере и вовсе другая совсем, а на улице — третья.



Да, в общем, все же понимают, что хоть наращивай расходы до 2%, хоть нет, а многим армиям Европы это лекарство может уже не помочь — одним деньгами эти почти полностью небоеспособные руины не поднять. Не будем тут приводить в пример Бундесвер, информации по творящемуся там в Интернете и СМИ полно, как и по французским ВС или каким еще. Так называемые союзники



Американцы это тоже понимают, но им бы хотелось получить побольше военных заказов на перевооружение, желательно по "хорошим", то есть завышенным, ценам. В этом плане им удалось продавить решение о "постепенном избавлении от вооружений и военной техники советского/российского производства", которой полно в "новых" странах НАТО, да и в старых хватает, скажем, в Греции. Под соусом "поддержания технического превосходства альянса". Хотелось бы спросить, они сами-то верят в свое техническое превосходство или им хочется в это верить? Но продавить решение и добиться его исполнения — это две разные вещи. Подобных решений о стандартизации, отказе от "советского старья" было уже много. А никуда это вооружение не девается, хотя, конечно, что-то постепенно меняют. Так, Словакия как раз под саммит подписала соглашение с США о замене совсем нестарых еще МиГ-29 на 14 F-16C(D) Block 70(72) — хорошо хоть не на "убитые" подержанные F-16A откуда-нибудь из Бенилюкса, как уже закупали некоторые в порыве "верноподданических чувств".



Причем с Германией под руководством Меркель у Трампа совсем кошка пробежала между ними. Мало того, что Германия не хочет повышать расходы на оборону (очень много на бородатых "бешенцев", видимо, уходит), так она лишь на треть покрывает расходы США на содержание американских войск на ее территории (в отличие, например, от Южной Кореи или Японии), и не живыми деньгами, а просто тем, что не берет арендной платы за занимаемые земли. Все эти выяснения отношений довели до того, что в кулуарах дошло до угроз вывести группировку войск из Германии, в частности, во время визита в США министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен 20 июня. Вывести-то можно, хотя и очень дорого (по этому поводу в американских СМИ появились вбросы, что прорабатывается технико-экономическое обоснование такого вывода), но вот куда? Можно в Штаты, но это если НАТО или членство США в НАТО прикажут долго жить. Опубликованные же намеки на передислокацию в Польшу, конечно, являются голубой мечтой поляков, но не очень реальны. Дело в том, что это будет явным нарушением Основополагающего Акта Россия — НАТО, в частности, обязательства не размещать значительных контингентов войск в "новых" странах альянса на постоянной основе. Даже после 2014г. американцы не пошли на нарушение буквы Акта, нарушив только его дух — придумали ротацию "на учения" по полгода продолжительностью, бронетанковых бригад из США. Причем ротация происходит с техникой, потому что оставить комплект техники и менять только людей — тоже нарушение. А тут предлагается добавить к штабу, артдивизиону, батальону материально-технического обслуживания и части сил разведэскадрона той самой распределенной по 8 странам бронетанковой бригады — целый контингент. Включающий в себя бронекавалерийский полк, бригаду армейской авиации, и кучу обеспечивающих подразделений. Россия на такое может отреагировать весьма неприятно. Скажем, вместо 11-го армейского корпуса может возродиться в Калининградском особом районе 11-я гвардейская армия, из пары-тройки дивизий. Да, это будет непросто — разместить в эксклаве такой ударный кулак, но возможно вполне. Могут быть и иные варианты ответа. Крым и Донбасс воюют за нас!



Выводить войска куда-то в Бенилюкс? Можно, но нужны ли они там? В общем, проще остаться в Германии, вроде, не выгоняют пока. Зато в Европе кое-кто уже испугался, мол, как это американцы хотят нас бросить, а как же Россия, мы же столько лет по указке Вашингтона помоями их поливали, а теперь что делать? Тем более что войска США в Европе нужны для контроля своих союзников, а не для весьма эфемерной вероятной войны с Россией.



Также Трамп с порога обвинил европейцев в "зависимости от России", что они "переливают миллиарды долларов русским" и попытался продать свой дорогущий сжиженный природный газ, которого вдобавок все равно не хватит европейцам и в помине. Газ не продался, а от "Северного потока-2", на который он намекал, отказываться никто не собирается — дураки, обожающие лишать себя выгодных предложений, на саммите присутствовали, но членами альянса не являются и на порог их не пустили, точнее, по требованию того же Трампа их и выставили, когда обсуждали их же вопросы. Речь про Украину с Грузией, конечно же.



Причем, как сообщает DW, именно Трамп якобы сорвал обсуждение вопроса с Украиной и Грузией и их будущим в НАТО, потребовав выставить украинцев и грузин за дверь. Вопрос, впрочем, обсуждался, но свелся к выдаче болезным просителям очередной морковки на удочке, в виде посулов (ничем особенно не подкрепленных) принять Грузию в НАТО когда-то там тогда, неизвестно когда, много работы надо проделать, ждите. Украине и того не посулили, сказав, что все равно она — друг альянса, и будем продолжать с ней сотрудничать, готовя их к принятию в НАТО. На самом деле никто не собирается принимать ни тех, ни других — территориальные проблемы не позволят, это уж как минимум. Может ли Грузия признать окончательную утрату Южной Осетии и Абхазии? А Украина — утрату Крыма и Донбасса? Нет, конечно. Они прекрасно понимают, что ни НАТО, ни черти с дьяволами не помогут вернуть утраченное, но отказаться от всей своей прошлой политики не могут и не хотят. Или НАТО примет Грузию в нарушение Устава? Вряд ли. Да и будет это выглядеть еще хуже — станет ясно, что НАТО неспособна защитить своих членов, особенно если речь о России. Из такого альянса могут и побежать. Так что эти посулы сгодятся, конечно, для дураков из Тбилиси и Киева, чтобы привязать их покрепче к НАТО. Но и только. ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем



Дежурные обвинения России, конечно, были, но прошло все как-то буднично и без огонька. Разве что Порошенко, выпив, увидел ФСБ по всей Украине, о чем и сообщил "народу и миру". Вообще-то, поражаешься здоровью Петра Алексеича — с диабетом столько квасить, и пока что только ФСБ ему является, хотя давно уже должны и черти рядом с вилами сидеть, и белочка. Главное, чтобы однажды его не посетила его потерянная совесть, а то ведь после всего содеянного и помереть недолго от осознания.



Зато приняли новую концепцию "4 по 30". Она предполагает, что к 2020 г. страны альянса смогут подготовить аж 30 механизированных батальонов (где-то 7 бригад), 30 эскадрилий авиации (порядка 360 летательных аппаратов) и 30 боевых кораблей со сроком готовности их к использованию через 30 дней. Даже если эту концепцию примут, то в ее реализуемости есть огромные сомнения, зная состояние дел с боеготовностью у европейских стран. Корабли-то найдут, особенно если за корабли будут считаться и всякие тральщики и катера, самолеты — уже есть сомнения, если, конечно, большая часть не будет американскими. А вот с сухопутными частями есть огромные сомнения, если речь о частях боеспособных в реальности, а не на бумаге, и развернутых в Европе, а не у черта на куличках где-то в Орегоне или Айдахо или Корее. Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?



Тем более что это будет не первая такая программа, успешно проваленная альянсом. Канули в Лету NATO Rapid Deployable Corps (NRDC), корпуса быстрого развертывания конца 90-х. Передовая группа штаба такого корпуса должна была приступить к рекогносцировке на театре боевых действий не позднее 10 суток после получения приказа, а через 30 суток он должен был быть готов к переброске целиком, а через 90 суток — готов к использованию на месте будущих действий полностью. За формирование конкретного корпуса отвечала какая-то одна страна, выделявшая для него наибольшую часть личного состава и техники, а также занимавшая большинство мест в штабах и командовании. Так, один из таких корпусов формировался на основе 2 британских, 1 американской, 1 немецкой, 1 турецкой, 1 итальянской и и даже датской дивизий — сейчас почти все эти соединения давно ликвидированы. А другие корпуса были: «Еврокорпус», германо-голландский, германо-датско-польский, итальянский, турецкий, французский, греческий и испанский.



К 2003 г. стало ясно, что формировать эти корпуса не из чего — все "оптимизировано". Придумали новую концепцию — Response Forces (Силы немедленного ответа), формирующиеся лишь по специальному приказу (предыдущие корпуса должны были иметь постоянные структуры). Сначала хотели корпус, который перебрасывается и может воевать через 12сут. А вышло не больше бригадной тактической группы и через 20сут. И авиации своей эти силы не имели, и даже для транспортировки уже пришлось привлекать "Русланы" и Ил-76 из РФ или с Украины. К 2009г. стало ясно, что и эта концепция не работает, и ее разделили на "дежурные силы ответа" и "резервные силы ответа", в результате чего урезали аж до 2 батальонных тактических групп. И еще появились "многонациональные оперативные силы", представляющие собой многонациональный штаб и не более того, занимающийся движением бумажных войск на картах на командно-штабных учениях. Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1



После 2014 г. решили создать силы быстрого и очень быстрого развертывания, первые численностью до 30 тыс., вторые до 5 тыс. Только и тут не вышло ни с быстрым развертыванием, ни с реальной боеспособностью. "Очень быстроразвертываемая" бригада готова к отправке куда-либо не ранее, чем через неделю, а остальные "быстроразвертываемые" силы — через три недели. За это время все может закончиться уже. Нет никаких оснований полагать, что за оставшийся год с небольшим там, где с трудом могут собрать что-то боеспособное из одной или нескольких сводных бригад быстро, смогут собрать семь.



Время, впрочем, покажет, что они соберут, и насколько это все реально будет боеспособно. В любом случае, без адекватного ответа эти действия со стороны ВС РФ не останутся, тут можно быть уверенными.



А так, конечно, саммит удался, никто не поругался публично, с виду все было чинно, все демонстрировали единство… и только Трамп шагал не в ногу. Сами отношения между США и остальными членами НАТО хорошо характеризует фотография (см. выше). Но чем больше в НАТО грызни, тем лучше для нас. Ключевым на саммите являлся вопрос ассигнований европейских стран НАТО на оборону. США давно требуют, чтобы европейцы тратили как минимум 2% от ВВП на оборону, тогда как многие тратят кто 1%, кто 1,2, кто и того меньше. Только 5-6 стран альянса из 29 выполняют это «правило 2%», включая сами США и прибалтийские нанодержавы.Европейцы сопротивляются и раскошеливаться в основном не хотят. Трамп же решил, что, если нагло потребовать больше, то испугаются и сразу дадут сколько надо. Он потребовал повысить расходы до 4% ВВП — это при том, что у самих США — только 3,5%! Он, как сообщают многие источники, в том числе американские, в частности, Politico, пригрозил даже "собрать манатки" и выйти из альянса, если европейцы не согласятся с подобным ультиматумом.Но европейцы не согласились, а официальные представители Белого Дома и вовсе дезавуировали слова своего шефа, заявив, что предложение насчет 4% не отражает официальной позиции США. Подобное для главы государства просто немыслимо — даже вечно пьяного Порошенко никто из подчиненных не пытается дезавуировать. Но похоже, это нормально для Трампа, который очень хотел встретиться с Путиным, а это предложение просто саботировалось помощниками. И это — лидер одной из двух сверхдержав?У него, кстати, вообще какие-то странные манеры в политике, почерпнутые из бизнеса. И сразу возникают вопросы: он точно был степенным торговцем недвижимостью и устроителем конкурсов красоты, а не кем-то из представителей "старых добрых семей" с итальянскими корнями, промышляющих, ну, скажем, в Лас-Вегасе в игорном бизнесе? А то манеры какие-то рэкетирские, уголовные, не первый раз это заметно. Манеры "наехать на фраера" с целью выяснить, "лох или свой пацан", проявлялись еще в попытках "разрулить" в Сирии или с КНДР поначалу. Когда выяснялось, что бояться никто не собирается, а его "наезды" приносят отрицательные результаты, так сразу пластинка менялась на "очень хочу поладить". Впрочем, мир уже знает еще одного торговца недвижимостью и девелопера, ставшего известным, и тоже печально — это Усама бин Ладен.В итоге было согласовано заранее разрабатывавшееся решение о поэтапном росте военных расходов до 2% к 2024 г. Разумеется, большая часть европейских стран приняла это решение потому, что оно отражает принцип "или ишак помрет, или падишах" (кто ишак, кто падишах — сами решайте), то есть или руководство и обстановка изменятся и не потребуется этот самый рост, или можно будет просто втихую "запороть" выполнение этого решения. Хотя та же Германия сразу заявила, что никаких 2% тратить не намерена, а может нарастить до 1,5%, и не к 2024 г., а куда позже. Новое итальянское руководство тоже с порога заявило, что никаких дополнительных трат делать не намерено. Ну ладно, крупные страны "старого" НАТО, так и неофиты бунтовать начали, не успел саммит закончиться: Чехия в лице премьера Бабиша тоже заявила, что Прага "не собирается ускорять рост военных расходов".Что ж такое делается, люди добрые, совсем европейские пацаки американским чатланам на голову сели, до чего же довел НАТО этот фигляр! В общем, не успели петухи три раза пропеть, а уже отрекаются. Интересно, что Трамп заявил, что выйти из альянса может в любой момент, и Конгресс ему тут не нужен, но нужды в этом нет, потому что "альянс стал сильнее за эти 2 дня, чем когда-либо". Судя по всем этим заявлениям европейцев, он настолько же "усилился", как американский ядерный арсенал (который численно упал за прошедший год почти на 8%). Но Трампу все равно, у него в заявлениях одна реальность, в твиттере и вовсе другая совсем, а на улице — третья.Да, в общем, все же понимают, что хоть наращивай расходы до 2%, хоть нет, а многим армиям Европы это лекарство может уже не помочь — одним деньгами эти почти полностью небоеспособные руины не поднять. Не будем тут приводить в пример Бундесвер, информации по творящемуся там в Интернете и СМИ полно, как и по французским ВС или каким еще.Американцы это тоже понимают, но им бы хотелось получить побольше военных заказов на перевооружение, желательно по "хорошим", то есть завышенным, ценам. В этом плане им удалось продавить решение о "постепенном избавлении от вооружений и военной техники советского/российского производства", которой полно в "новых" странах НАТО, да и в старых хватает, скажем, в Греции. Под соусом "поддержания технического превосходства альянса". Хотелось бы спросить, они сами-то верят в свое техническое превосходство или им хочется в это верить? Но продавить решение и добиться его исполнения — это две разные вещи. Подобных решений о стандартизации, отказе от "советского старья" было уже много. А никуда это вооружение не девается, хотя, конечно, что-то постепенно меняют. Так, Словакия как раз под саммит подписала соглашение с США о замене совсем нестарых еще МиГ-29 на 14 F-16C(D) Block 70(72) — хорошо хоть не на "убитые" подержанные F-16A откуда-нибудь из Бенилюкса, как уже закупали некоторые в порыве "верноподданических чувств".Причем с Германией под руководством Меркель у Трампа совсем кошка пробежала между ними. Мало того, что Германия не хочет повышать расходы на оборону (очень много на бородатых "бешенцев", видимо, уходит), так она лишь на треть покрывает расходы США на содержание американских войск на ее территории (в отличие, например, от Южной Кореи или Японии), и не живыми деньгами, а просто тем, что не берет арендной платы за занимаемые земли. Все эти выяснения отношений довели до того, что в кулуарах дошло до угроз вывести группировку войск из Германии, в частности, во время визита в США министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен 20 июня. Вывести-то можно, хотя и очень дорого (по этому поводу в американских СМИ появились вбросы, что прорабатывается технико-экономическое обоснование такого вывода), но вот куда? Можно в Штаты, но это если НАТО или членство США в НАТО прикажут долго жить. Опубликованные же намеки на передислокацию в Польшу, конечно, являются голубой мечтой поляков, но не очень реальны. Дело в том, что это будет явным нарушением Основополагающего Акта Россия — НАТО, в частности, обязательства не размещать значительных контингентов войск в "новых" странах альянса на постоянной основе. Даже после 2014г. американцы не пошли на нарушение буквы Акта, нарушив только его дух — придумали ротацию "на учения" по полгода продолжительностью, бронетанковых бригад из США. Причем ротация происходит с техникой, потому что оставить комплект техники и менять только людей — тоже нарушение. А тут предлагается добавить к штабу, артдивизиону, батальону материально-технического обслуживания и части сил разведэскадрона той самой распределенной по 8 странам бронетанковой бригады — целый контингент. Включающий в себя бронекавалерийский полк, бригаду армейской авиации, и кучу обеспечивающих подразделений. Россия на такое может отреагировать весьма неприятно. Скажем, вместо 11-го армейского корпуса может возродиться в Калининградском особом районе 11-я гвардейская армия, из пары-тройки дивизий. Да, это будет непросто — разместить в эксклаве такой ударный кулак, но возможно вполне. Могут быть и иные варианты ответа.Выводить войска куда-то в Бенилюкс? Можно, но нужны ли они там? В общем, проще остаться в Германии, вроде, не выгоняют пока. Зато в Европе кое-кто уже испугался, мол, как это американцы хотят нас бросить, а как же Россия, мы же столько лет по указке Вашингтона помоями их поливали, а теперь что делать? Тем более что войска США в Европе нужны для контроля своих союзников, а не для весьма эфемерной вероятной войны с Россией.Также Трамп с порога обвинил европейцев в "зависимости от России", что они "переливают миллиарды долларов русским" и попытался продать свой дорогущий сжиженный природный газ, которого вдобавок все равно не хватит европейцам и в помине. Газ не продался, а от "Северного потока-2", на который он намекал, отказываться никто не собирается — дураки, обожающие лишать себя выгодных предложений, на саммите присутствовали, но членами альянса не являются и на порог их не пустили, точнее, по требованию того же Трампа их и выставили, когда обсуждали их же вопросы. Речь про Украину с Грузией, конечно же.Причем, как сообщает DW, именно Трамп якобы сорвал обсуждение вопроса с Украиной и Грузией и их будущим в НАТО, потребовав выставить украинцев и грузин за дверь. Вопрос, впрочем, обсуждался, но свелся к выдаче болезным просителям очередной морковки на удочке, в виде посулов (ничем особенно не подкрепленных) принять Грузию в НАТО когда-то там тогда, неизвестно когда, много работы надо проделать, ждите. Украине и того не посулили, сказав, что все равно она — друг альянса, и будем продолжать с ней сотрудничать, готовя их к принятию в НАТО. На самом деле никто не собирается принимать ни тех, ни других — территориальные проблемы не позволят, это уж как минимум. Может ли Грузия признать окончательную утрату Южной Осетии и Абхазии? А Украина — утрату Крыма и Донбасса? Нет, конечно. Они прекрасно понимают, что ни НАТО, ни черти с дьяволами не помогут вернуть утраченное, но отказаться от всей своей прошлой политики не могут и не хотят. Или НАТО примет Грузию в нарушение Устава? Вряд ли. Да и будет это выглядеть еще хуже — станет ясно, что НАТО неспособна защитить своих членов, особенно если речь о России. Из такого альянса могут и побежать. Так что эти посулы сгодятся, конечно, для дураков из Тбилиси и Киева, чтобы привязать их покрепче к НАТО. Но и только.Дежурные обвинения России, конечно, были, но прошло все как-то буднично и без огонька. Разве что Порошенко, выпив, увидел ФСБ по всей Украине, о чем и сообщил "народу и миру". Вообще-то, поражаешься здоровью Петра Алексеича — с диабетом столько квасить, и пока что только ФСБ ему является, хотя давно уже должны и черти рядом с вилами сидеть, и белочка. Главное, чтобы однажды его не посетила его потерянная совесть, а то ведь после всего содеянного и помереть недолго от осознания.Зато приняли новую концепцию "4 по 30". Она предполагает, что к 2020 г. страны альянса смогут подготовить аж 30 механизированных батальонов (где-то 7 бригад), 30 эскадрилий авиации (порядка 360 летательных аппаратов) и 30 боевых кораблей со сроком готовности их к использованию через 30 дней. Даже если эту концепцию примут, то в ее реализуемости есть огромные сомнения, зная состояние дел с боеготовностью у европейских стран. Корабли-то найдут, особенно если за корабли будут считаться и всякие тральщики и катера, самолеты — уже есть сомнения, если, конечно, большая часть не будет американскими. А вот с сухопутными частями есть огромные сомнения, если речь о частях боеспособных в реальности, а не на бумаге, и развернутых в Европе, а не у черта на куличках где-то в Орегоне или Айдахо или Корее.Тем более что это будет не первая такая программа, успешно проваленная альянсом. Канули в Лету NATO Rapid Deployable Corps (NRDC), корпуса быстрого развертывания конца 90-х. Передовая группа штаба такого корпуса должна была приступить к рекогносцировке на театре боевых действий не позднее 10 суток после получения приказа, а через 30 суток он должен был быть готов к переброске целиком, а через 90 суток — готов к использованию на месте будущих действий полностью. За формирование конкретного корпуса отвечала какая-то одна страна, выделявшая для него наибольшую часть личного состава и техники, а также занимавшая большинство мест в штабах и командовании. Так, один из таких корпусов формировался на основе 2 британских, 1 американской, 1 немецкой, 1 турецкой, 1 итальянской и и даже датской дивизий — сейчас почти все эти соединения давно ликвидированы. А другие корпуса были: «Еврокорпус», германо-голландский, германо-датско-польский, итальянский, турецкий, французский, греческий и испанский.К 2003 г. стало ясно, что формировать эти корпуса не из чего — все "оптимизировано". Придумали новую концепцию — Response Forces (Силы немедленного ответа), формирующиеся лишь по специальному приказу (предыдущие корпуса должны были иметь постоянные структуры). Сначала хотели корпус, который перебрасывается и может воевать через 12сут. А вышло не больше бригадной тактической группы и через 20сут. И авиации своей эти силы не имели, и даже для транспортировки уже пришлось привлекать "Русланы" и Ил-76 из РФ или с Украины. К 2009г. стало ясно, что и эта концепция не работает, и ее разделили на "дежурные силы ответа" и "резервные силы ответа", в результате чего урезали аж до 2 батальонных тактических групп. И еще появились "многонациональные оперативные силы", представляющие собой многонациональный штаб и не более того, занимающийся движением бумажных войск на картах на командно-штабных учениях.После 2014 г. решили создать силы быстрого и очень быстрого развертывания, первые численностью до 30 тыс., вторые до 5 тыс. Только и тут не вышло ни с быстрым развертыванием, ни с реальной боеспособностью. "Очень быстроразвертываемая" бригада готова к отправке куда-либо не ранее, чем через неделю, а остальные "быстроразвертываемые" силы — через три недели. За это время все может закончиться уже. Нет никаких оснований полагать, что за оставшийся год с небольшим там, где с трудом могут собрать что-то боеспособное из одной или нескольких сводных бригад быстро, смогут собрать семь.Время, впрочем, покажет, что они соберут, и насколько это все реально будет боеспособно. В любом случае, без адекватного ответа эти действия со стороны ВС РФ не останутся, тут можно быть уверенными.А так, конечно, саммит удался, никто не поругался публично, с виду все было чинно, все демонстрировали единство… и только Трамп шагал не в ногу. Сами отношения между США и остальными членами НАТО хорошо характеризует фотография (см. выше). Но чем больше в НАТО грызни, тем лучше для нас. Автор: Я. Вяткин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 158 Источник Похожие новости Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1 Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри Так называемые союзники

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